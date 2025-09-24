Soltec consigue la aprobación judicial a su plan de reestructuración y sale del preconcurso de acreedores

Soltec ha conseguido la homologación judicial a su plan de reestructuración, lo que supone su salida del preconcurso de acreedores al que se acogió durante el mes de septiembre de 2024 para abordar las negociaciones con las entidades financieras.

En concreto, según ha indicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha acordado la "extensión automática" de los efectos de dicho plan, suscrito con sus acreedores el 24 de julio de 2025.

El plan recibió luz verde por parte de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía a principios de este mes, aceptando la reducción y el posterior aumento simultáneo del capital mediante la emisión de más de 365.000 nuevas acciones ordinarias.

Dicha 'operación acordeón' se realizará mediante la conversión en capital del préstamo de 30 millones concedido previamente por el nuevo inversor DVC Partners, lo que conlleva la emisión de estos nuevos títulos, representativos del 80% de la compañía.

De su lado, tal y como ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TJSMU) en un auto notificado y publicado el martes, el magistrado señala que el plan "ofrece una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo".

Asimismo, el TJSMU ha destacado que el plan contempla un acceso de liquidez por importe de 45 millones de euros, el mantenimiento de la actividad y del empleo --salvo los trabajadores afectados por un ERE en curso--, así como la obtención de nuevos avales, "esenciales para la continuación de la actividad".

Igualmente, dicho auto declara que se cumplen los requisitos previstos en la Ley Concursal y que el plan ha sido aprobado por todas las clases de acreedores, habiendo sido tratados los créditos de forma paritaria dentro de cada clase.

Además, valida las operaciones societarias previstas, entre ellas una reducción de capital seguida de un aumento por compensación de créditos, que permitirá la entrada del nuevo inversor DVC Partners en Soltec Power Holdings.

La resolución acuerda también la extensión automática de los efectos del plan a todos los créditos afectados --incluidos los no participantes-- y protege los "contratos clave frente a posibles resoluciones por cambio de control".

De este modo, establece que los contratos necesarios para la continuidad de la actividad "no podrán suspenderse, modificarse, resolverse o terminarse anticipadamente por el mero hecho de que el plan conlleve un cambio de control del deudor".

Declara también que la nueva financiación, préstamos y avales estarán protegidos frente a impugnaciones en caso de un eventual concurso de acreedores. Finalmente, se acuerda levantar la suspensión de las ejecuciones de créditos no afectados y archivar las restantes.

La homologación fue pedida sin solicitud del trámite de contradicción previa de los acreedores, por lo que la resolución únicamente analiza la corrección de determinados elementos formales del plan, pudiendo los acreedores que no han votado a favor del plan impugnar la resolución ante la Audiencia Provincial de Murcia por otros motivos legalmente previstos en un plazo de 15 días desde su publicación en el Registro Público Concursal.