Serrano (Aelec): "No se pudo atender el 66% de la demanda eléctrica por agotamiento de infraestructuras en 2024"

La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marina Serrano, ha señalado que no se pudo atender el 66% de las solicitudes de demanda eléctrica en 2024 por el "agotamiento" de las infraestructuras.

"En 2024 se han solicitado permisos de acceso a conexión en las empresas que integran Aelec de 60 GW, y en el sector en su conjunto de 69 GW", ha explicado la líder de la asociación.

Estos son "centros de datos, proyectos industriales o planteamientos urbanísticos nuevos que confirman el interés inversor, pero no hemos podido atender al 66% de esas solicitudes".

Y luego ha apuntado que dicho dato refleja que las "infraestructuras comienzan a mostrar signos de agotamiento, mientras que el interés de la demanda y de la inversión avanzan de manera imparable".

Así se ha expresado Serrano durante la presentación del 'Balance Energético 2024 y Perspectivas 2025' organizado por el Club Español de la Energía (Enerclub).

En este sentido, la máxima exponente de Aelec ha recalcado que la electrificación de la demanda es uno de los "retos" a los que se enfrenta el sector.

"Es necesario identificar esta demanda, ya que estamos ante una oportunidad de reindustrializar el país, de atraer industrias y de mejorar la competitividad de la mano de la electrificación, por eso, desarrollar infraestructuras es la pieza de bóveda necesaria para conseguir ese ámbito de competitividad".

En este sentido, Serrano ha animado a no perder "la oportunidad de hacer que la red permita esa industrialización que España se merece y que además va despertando el interés de los agentes y de los operadores".

Oportunidad para España

El secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joan Groizard, también ha ensalzado la transición energética como una "oportunidad para reducir la dependencia exterior", al tiempo que ha llamado a incentivar la colaboración público privada, durante la presentación del estudio.

"Si decisiones que se toman fuera de las fronteras afectan a los precios energéticos, la competitividad y, en definitiva, el día a día de nuestras empresas y ciudadanía, eso es una muy buena señal de que hay que sustituir esa dependencia por recursos, capacidades y potencial", ha explicado el secretario de Estado.

Luego ha hecho hincapié en que la transición energética constituye "la oportunidad" para aliviar dicha situación.

Al respecto, el secretario de Estado ha reconocido que se trata de una presentación de balance "atípica" por la fecha, ya que se ha retrasado en dos ocasiones, la primera por el apagón y la segunda por el fallecimiento el pasado mes de junio del director general de Enerclub, Arcadio Gutiérrez.

Vector eléctrico

El discurso de inauguración de Groizard ha girado en torno a la idea de que la transición energética es "un objetivo de oportunidad a nivel global, europeo y nacional", lo que se refleja en que "España es cada vez más un lugar atractivo para la inversión, precisamente por esa disponibilidad de energía limpia y competitiva".

"Hablamos de oportunidad tanto en costes competitivos como en reducción de dependencia energética exterior, una oportunidad centrada en las energías renovables", ha manifestado el especialista.

En este sentido, ha detallado que otro de los objetivos es "incrementar el peso del vector eléctrico en la economía, basado en un mejor aprovechamiento de las redes existentes y un incremento e inversión en las redes y una planificación eléctrica y de la red de transporte de electricidad a 2030 que tiene que dar respuesta, sobre todo, al sector industrial y a las necesidades de descarbonización".

"Una inversión en redes que viene a reforzar la oportunidad", ha añadido Groizard, que espera que haya una "apuesta muy decidida por parte del sector industrial, de la mano del sector energético y, por supuesto, de la mano de la Administración Pública".

Groizard ha destacado que "en los próximos días van a lanzar un nuevo visor de estadísticas energéticas desde el Ministerio que permita jugar un poco más con las estadísticas", y que "por primera vez" las estadísticas oficiales van a incorporar las cifras del autoconsumo, que se incorporarán de "forma periódica a los datos oficiales".

Colaboración público-privada

La inauguración del evento también ha contado con el presidente de Enerclub y de Naturgy, Francisco Reynés, quien ha resaltado, en línea con el secretario de Estado, la importancia de continuar fomentando la colaboración público-privada.

"Creemos realmente desde Enerclub que nunca antes había sido tan necesaria una colaboración público-privada, no solo desde el punto de vista del incentivo a la transición, sino también de la planificación", ha subrayado el directivo.

Ha reconocido que desde la organización esperan que "el Ministerio y los reguladores tomen nota para intentar casar una serie de objetivos públicos con una serie de compromisos privados".

Al hilo, Reynés ha agradecido "el compromiso del Ministerio, pues confirma una vez más que el compromiso de la Administración está del lado del país y del lado de la energía".

Por otra parte, el máximo representante de Enerclub ha resaltado la importancia de la energía, ya que, a su juicio, "la realidad es que la energía es un bien cada vez más necesario, en crecimiento y relevante para el sector y para el país", algo que reafirmó el hecho del apagón.

"Por esto las previsiones van a ser tan relevantes para tomar decisiones de regulación, de intervención y de inversión", ha señalado Reynés, que ha celebrado que en esta edición se haya incluido un bloque a la demanda.

"Este año también podremos escuchar cuáles son las perspectivas de demanda que nos ayudarán a casar oferta y demanda, que es el objetivo principal de la estabilidad de cualquier sistema", ha concluido el directivo.