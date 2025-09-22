Elecnor refuerza su apuesta por Chile y compite en la licitación de 120 millones de euros para redes eléctricas

Elecnor sigue su estrategia de crecer en el negocio de redes eléctricas en Latinoamérica. Ahora, a través de su filial Celeo, la compañía se ha lanzado a competir en el primer concurso público del año de Chile para levantar y modernizar la infraestructura eléctrica nacional.

Se trata de una licitación de 140 millones de dólares (120 millones de euros), que está siendo gestionada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) del país.

Tras ser anunciada el pasado mes de marzo, el regulador chileno ha dado a conocer las 15 ofertas técnicas recibidas. Siete empresas compiten por ocho lotes de proyectos.

Entre ellas, está la energética francesa Engie, el holding brasileño dedicado al sector de la energía Alupar, el gigante chileno Transelec y Elecnor, que ha presentado ofertas para cuatro lotes, más que cualquier otro postor.

El paquete de obras incluye proyectos como la nueva subestación El Peral, la modernización de la línea Florida-Tap Vizcachas y el sistema de control de flujo Ciruelos-Nueva Pichirropulli.

Estas infraestructuras son clave para mejorar la capacidad y la seguridad del sistema eléctrico chileno, como la Península Ibérica, enfrentó en febrero de 2025 un apagón masivo.

La participación de Elecnor confirma su apuesta por seguir creciendo en un mercado estratégico de Latinoamérica y competir frente a grandes actores internacionales, en un contexto de creciente demanda de inversión en la infraestructura eléctrica del país.

Estos movimientos forman parte del arranque de su nueva estrategia, que combina expansión internacional, modernización de redes y diversificación de actividades en servicios y proyectos.

Dentro de ese plan estratégico, Elecnor prevé recuperar los niveles de beneficio neto previos a la venta de Enerfín, superando los 100 millones de euros anuales, y estima repartir 220 millones de euros entre los accionistas durante 2025-2027, duplicando los dividendos de los ejercicios 2021-2023.

Así lo comunicó este mes la compañía en su Capital Markets Day, detallando ingresos previstos de 4.000 millones anuales y una inversión máxima de 400 millones de euros durante tres años, destinada a reforzar la generación de valor a largo plazo y el crecimiento de su área de servicios y proyectos.

Celeo, participada y gestionada junto con el fondo de pensiones APG, gestiona cerca de 8.000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en Chile, Brasil y Perú, así como 345 megavatios (MW) de energía renovable en España y Brasil, con un valor total de activos en operación que alcanzaba los 6.317 millones de euros a cierre de 2024.