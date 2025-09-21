Franc (HY24): “Suecia y España son los países que lucharán por el liderazgo en la producción de hidrógeno verde en Europa”

Hay quien dice que la industria del hidrógeno verde se está paralizando después de años de una burbuja que disparó todos los objetivos en este nuevo vector energético. Nada más lejos de la realidad. Y Suecia y España son los dos países europeos que se disputan el liderazgo de esta industria gracias a sus bajos precios eléctricos por la generación renovable.

Según el último informe del Hydrogen Council, la inversión mundial en hidrógeno ha superado ya este año los 93.000 millones de euros, un aumento de 30.000 millones de euros respecto al pasado, y la capacidad comprometida total supera los 6 millones de toneladas métricas por año (mtpa).

Eso es lo que destaca en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia Pierre-Etienne Franc, cofundador y CEO de Hy24, el mayor fondo de infraestructuras de hidrógeno limpio del mundo, creado por la joint venture entre Ardian y FiveT Hydrogen.

"El informe del Hydrogen Council es relativamente extenso, pero hay tres cifras que hay que recordar. En primer lugar, que en 2020 la inversión decidida fue de 10.000 millones de dólares. Este año, es de 100.000 millones. Así que en cinco años se ha multiplicado por 10. Eso significa muchos proyectos", señala.

La segunda cifra es más interesante. El número de proyectos que se han cancelado efectivamente representa solo el 3% del número total que están en marcha. Al menos, eso es lo que indican las cifras. "Quizás haya más, pero las cifras reales anunciadas son del 3%. No es mucho", remarca.

Liderazgo de Asia

El tercer dato es que China lidera. Pero no sólo este país, sino el mundo asiático en general. Junto a él están Corea, Japón e India. "En conjunto, representan más del 70% de las inversiones en la industria global", asegura Franc.

Y los proyectos más grandes y más baratos están en China, además de "los más avanzados en términos de movilidad, combustibles ecológicos, amoníaco y metanol", añade.

Pierre-Etienne Franc, CEO de HY24 Javier Carbajal

"Europa está rezagada, y por eso se oyen tantos comentarios negativos. Las regulaciones que se han puesto en marcha para apoyar el crecimiento, RFBO, RED II, RED III, la red troncal de hidrógeno, el transporte, la movilidad, el transporte, las alternativas, el transporte, las infraestructuras... Todo eso todavía está en proceso de transposición en diferentes países", señala.

Así que, sin transposición, es muy difícil avanzar. Por eso, empresas como Repsol, Moeve y otros actores del sector energético están esperando a ver cómo evoluciona este proceso en España.

Suecia es, a día de hoy, más competitiva que España, al tener mucha energía hidroeléctrica, el hidrógeno está por debajo de 3 euros.

"Hay muchos proyectos a la espera de una decisión de inversión. Si se hacen, Europa debería tener, en 2030, cuatro o cinco millones de toneladas de hidrógeno verde limpio en operación. No se llegaría al objetivo de 20 millones, pero es significativo", puntualiza el experto financiero.

Aun así, recuerda que actualmente el consumo de hidrógeno en Europa es de aproximadamente 8 millones. Por lo tanto, si para 2030 se han descarbonizado 5 millones, aunque no sea una sustitución pura, se habrá logrado más del 60% de cobertura.

Precios competitivos

Pese a esos buenos números, todavía hay un obstáculo que salvar, el precio del hidrógeno respecto a los combustibles tradicionales. Aunque hay que diferenciar por países.

Pierre-Etienne Franc pone cifras: "Más o menos en España se puede producir ya hidrógeno verde entre los 3,5 euros y 4,5 euros el kilo". Un precio superior a los combustibles fósiles, pero como no emite CO2, "ya es competitivo".

Pierre-Etienne Franc, CEO de HY24. Javier Carbajal

"España tiene unos precios más competitivos que, por ejemplo, Alemania (7 euros), o Francia (6 euros). Pero Suecia es, a día de hoy, más competitiva que España. Al tener mucha energía hidroeléctrica, el hidrógeno está por debajo de 3 euros", detalla.

Pero España está resolviendo problemas de interconexión con Francia que Suecia no puede resolver, ya que "sus proyectos están en la parte norte del país porque hay abundancia de recursos hidrológicos y la red no cuenta con amplias conexiones una vez que se llega al sur".

"La soberanía energética va a impulsar nuestra política de deuda, la forma en que gestionamos los costes de la transición energética y el lugar que tenemos en el mundo en relación con China y su relación con Estados Unidos"

"El precio está bajando gracias a que los tipos de interés han vuelto a niveles más normales y la oferta y la demanda están cada vez más equilibradas", explica. Y lo único que amenaza a esta industria en Europa es que "nos preocupe Estados Unidos y volvamos a los combustibles fósiles. Entonces ya no habrá hidrógeno".

"España tiene una oportunidad única porque tiene sol y viento y una gran cantidad de espacios donde no hay demasiado conflicto por el uso del suelo, por lo que se pueden llevar a cabo proyectos a gran escala. Si todo va bien, podría ser el más competitivo de Europa. Y, sobre todo, se podrá exportar a países donde es mucho más caro, como Francia, Alemania y el centro de Europa", asegura a este diario.

Pierre-Etienne Franc, CEO de HY24. Javier Carbajal

Por último, Pierre-Etienne Franc vende su libro. "Acabo de escribirlo en francés y se titula 'Salvar el mundo para cambiarlo, pero no al revés', que significa que hay que dejar de preocuparse por muchos temas y centrarse solo en la energía, porque es lo que va a impulsar el resto", detalla.

En Europa, agrega, "la soberanía energética va a impulsar nuestra política de deuda, la forma en que gestionamos los costes de la transición energética, y el lugar que tenemos en el mundo en relación con China y su relación con Estados Unidos".

"El principal problema en Europa es la lentitud en la toma de decisiones, que no ayuda a los inversores. Pero a nuestro favor contamos con que somos un mercado unido con una mano de obra muy cualificada, condiciones de trabajo buenas e infraestructuras fantásticas", argumenta.

"Todo el mundo critica a Europa, pero tenemos las mejores condiciones sanitarias, de movilidad, de transporte y de emisiones, y no debemos olvidarlo", concluye.