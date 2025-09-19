IGNIS se convierte en el primer representante independiente de mercado en gestionar una batería en España

IGNIS, compañía española energética global, verticalmente integrada en el sector de las renovables, ha puesto en marcha su primera batería stand-alone, de funcionamiento autónomo, en España. Este hito refleja el compromiso de la compañía con la estabilidad de la red y su capacidad para contribuir activamente al sistema eléctrico español.



La batería, de 1MW de potencia, se integra en un sistema de gestión inteligente de generación, almacenamiento y demanda de energía renovable para el mercado eléctrico.

La función de este sistema es coordinar los recursos de generación renovable, sistemas de almacenamiento y flexibilidad de la demanda para ofertar servicios en los mercados eléctricos diario, intradiario y servicios de balance.

IGNIS Energía, la empresa de referencia en la participación en Servicios de Ajuste con Centrales Renovables en España y Portugal, amplía de este modo sus servicios como representante, incluyendo ahora al almacenamiento.

Se convierte en la primera compañía proveedora de servicios de representación en España que opera una batería de estas características, en un contexto en el que dicha tecnología se encuentra en plena expansión.



Para este servicio, la compañía cuenta con un equipo de expertos preparado para la toma de decisiones en tiempo real y un conjunto de profesionales que permite a IGNIS Energía aprovechar las oportunidades y tendencias de mercado para las baterías, gracias a la gestión de la flexibilidad que aportan al sistema.



La batería forma parte de un proyecto de innovación en el que participa IGNIS junto a Statkraft, Electra Valdizarbe, Geoactio, el Centro Nacional de Energías Renovables y NAITEC. Se sitúa en el municipio de Lekunberri y es parte del Proyecto ACADIEMS de gestión de generación, almacenamiento y demanda de energía renovable.



Más allá del avance tecnológico, este proyecto representa también un sólido compromiso con la sostenibilidad: la instalación ha sido desarrollada utilizando baterías de segunda vida en colaboración con BeePlanet, impulsando así la economía circular dentro del sector energético.



“Nuestra participación en el Proyecto ACADIEMS nos permite ser el primer representante de mercado independiente en operar una batería en España, y así seguir contribuyendo a la robustez de nuestro sistema eléctrico mediante la participación en todos los servicios de ajuste con una nueva tecnología", apunta Santiago Bordiú, CEO de IGNIS Energía.

"Esta batería es un paso más dentro del compromiso de IGNIS Energía por ofrecer las mejores soluciones al sistema eléctrico y a nuestros clientes para abordar la transición energética".