Octopus Energy desafía a las grandes eléctricas: supera los 400.000 clientes tras disparar un 75% su cartera

La batalla por el cliente energético nunca había sido tan intensa. Y en esta contienda, la británica Octopus Energy se ha convertido en una de las fuerzas independientes más pujantes frente a los gigantes tradicionales: Iberdrola, Endesa y Naturgy.

La empresa ha superado los 400.000 clientes en España tras disparar un 75% su cartera en apenas un año. Un hito que llega apenas cuatro meses después de que la compañía alcanzara los 300.000 clientes, gracias al crecimiento histórico registrado durante el verano.

El avance de Octopus Energy ya se experimentó en 2024, cuando sumó 170.000 nuevos hogares, lo que le valió el reconocimiento de la CNMC como la comercializadora independiente de mayor expansión del año.

El impacto se deja sentir especialmente en Andalucía (+61%), Cataluña (+26%), Madrid (+21,8%) y Comunidad Valenciana (+18,4%), las regiones donde se han concentrado los mayores aumentos de clientes en el mercado, según la CNMC.

Tras haber alcanzado el hito de los 400.000 clientes, Octopus Energy continúa con su objetivo: alcanzar el millón de clientes para 2027.

Para lograrlo, la compañía continúa impulsando la transición energética en España, fomentando soluciones de autoconsumo solar, carga de vehículos, baterías domésticas, aerotermia y herramientas innovadoras, fáciles de utilizar, que impulsan la eficiencia energética de empresas y hogares.

Entre los últimos lanzamientos de la compañía destacan las Saving Sessions, Lower Power o su último proyecto, el Sun Club.

Con sus Saving Sessions, la energética incentiva a sus clientes, demostrando con su participación cómo la flexibilidad de la demanda eléctrica puede beneficiar tanto a las personas como al sistema eléctrico.

Este programa recompensa a los clientes por reducir su consumo en momentos de alta demanda energética o a consumir más cuando la producción de energías renovables es abundante, contribuyendo a equilibrar la red.

Capacidad renovable

Octopus Energy también ha anunciado nuevas inversiones que añadirán hasta 600 MW de capacidad renovable, con potencial para abastecer a 2,3 millones de hogares.

La iniciativa incluye plantas solares en Navarra y Albacete (100 MW), un desarrollador de almacenamiento en baterías con objetivo de 500 MW en cinco años y la participación en One Solar, firma barcelonesa que asesora en proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento.

Octopus Energy Group, fundada en 2016 en el Reino Unido, opera actualmente en 32 países, entre ellos España, desde que desembarcó en 2021.

La empresa dispone de una cartera de proyectos de 9.000 millones de euros, una de las más grandes de Europa. Además, su área de energía doméstica ya proporciona energía verde a más de 10 millones de clientes en cuatro continentes.