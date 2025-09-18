Iberdrola vende su negocio en Hungría por 171 millones a Premier Energy e IG Tech

Iberdrola vende su negocio en Hungría a un consorcio formado por Premier Energy -compañía energética que ya adquirió los activos de la compañía en Rumanía en 2024- y al grupo húngaro IG Tech.

A través de esta operación, Iberdrola recibirá 171,2 millones de euros por el 100% de las acciones de Iberdrola Renovables Magyarország KFT, que posee su negocio en el país, y de un dividendo distribuido antes del cierre.

Los activos vendidos incluyen 158 megavatios (MW) de capacidad eólica operativa, puestos en marcha por Iberdrola desde su entrada en el país en 2008. Estos activos comenzarán próximamente a vender su energía en el mercado mayorista, una vez finalice el periodo regulado de tarifa de 15 años al que estaban acogidos.

Actualmente,124 MW ya operan en el mercado libre, y los 34 MW restantes lo harán en menos de un año. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales.

Esta transacción forma parte de la estrategia de Iberdrola de enfocar sus inversiones en negocios y mercados clave, principalmente en redes en Estados Unidos y Reino Unido, así como en generación regulada o con contratos a largo plazo, donde se maximiza la estabilidad y previsibilidad de los ingresos.

También está plenamente alineada con la concentración de actividades de Iberdrola Energía Internacional para centrarse en los mercados principales de la UE, así como en Australia.

Durante 2025, Iberdrola ha protagonizado varios movimientos estratégicos de calado, combinando alianzas a largo plazo con operaciones de rotación de activos.

Entre las más destacadas figuran el acuerdo para reforzar su control como accionista mayoritario de Neoenergia, la desinversión en sus negocios de México y la alianza con Masdar para co-invertir 5.200 millones de euros en el parque eólico marino East Anglia Three, de 1,4 GW, en el Reino Unido.

Tras estas operaciones, el mercado permanece atento a la próxima cita clave: el Capital Markets Day del 24 de septiembre, en el que la compañía actualizará su hoja de ruta.