La gestión de la demanda eléctrica, clave para integrar más capacidad renovable en el sistema eléctrico español

"La flexibilidad del lado de la demanda convierte al consumidor en un proveedor de recursos en el sistema eléctrico", ha dicho Alicia Carrasco, directora ejecutiva de ENTRA Agregación y Flexibilidad, la asociación que fomenta el despliegue de la flexibilidad de la demanda en España en la jornada 'Flexibilidad energética en acción: de la regulación al ciudadano' celebrada en Enerclub.

Además de ser "un elemento estratégico que aborda con soluciones retos y desafíos, aportando firmeza, agilidad y disponibilidad en acceso a redes, apoyo a la electrificación, estabilidad y seguridad de la red y además optimizando los costes del sistema eléctrico".

Su presidente, Xavier Farriols, también quiso enfatizar el carácter estratégico del momento actual y destacó el papel central de la asociación en “ENTRA es una asociación fuerte, consolidada y de referencia en el sector, gracias a la riqueza de sus miembros y a la calidad del trabajo que realizamos en pro del despliegue de la flexibilidad del lado de la demanda”.

Tras las palabras de Farriols, la ponencia inaugural corrió a cargo de Miguel Rodrigo, director general del IDAE, quien subrayó que es clave actuar de forma coordinada para lograr una regulación coherente.

Aunque la ciudadanía reconoce el valor del autoconsumo, aún no percibe plenamente cómo la gestión de la demanda puede beneficiarle, por lo que la divulgación es fundamental.

“La flexibilidad es un componente clave para integrar un volumen creciente de energías renovables en el sistema eléctrico”, recordó.

Guía de flexibilidad

La primera sesión de la mañana reunió a Sebastian Kotyla (smartEn) y Laura Moreno (ENTRA) en una conversación para desgranar la guía ‘A guide to activate demand-side flexibility in the EU 27 Member States’.

La guía, elaborada por smartEn, ofrece a responsables políticos y agentes del sector una hoja de ruta para acelerar la flexibilidad de la demanda en Europa, identificando siete barreras principales que frenan su despliegue y aportando recomendaciones prácticas para superarlas.

En este sentido, Kotyla destacó que "el grado de aplicación es muy bajo en la UE y esto frena los modelos de negocio de flexibilidad; la clave está en implementar la ley europea de forma efectiva y armonizada”.

Por su parte, Laura Moreno añadió que “España cuenta con una base sólida: renovables, contadores inteligentes y pilotos, pero necesita abrir más los mercados a los agregadores y valorizar la flexibilidad en su planificación”.

“España tiene las bases, pero debemos transformar las normas europeas en realidad operativa: solo así la flexibilidad de la demanda podrá desplegarse en todos los mercados y contribuir a un sistema más eficiente y resiliente”, afirmó Martina Moreno de ENTRA.

Tras la presentación, la conversación se amplió en un panel moderado por Alicia Carrasco que reunió a Pedro Basagoiti (OMIE), Carolina Vereda (Endesa) y Juan Guerrero (Cuerva). Durante la mesa redonda, los ponentes coincidieron en que la flexibilidad de la demanda es esencial para modernizar el sistema eléctrico español y acelerar la integración de renovables.

Basagoiti subrayó que “la flexibilidad permite optimizar el mercado eléctrico, reduciendo costes y garantizando un suministro más eficiente para todos los agentes”, situándola como una herramienta clave para el equilibrio del mercado.

Vereda recalcó que “la generación renovable instalada, junto con todos los proyectos que están en desarrollo, nos llevará a un sistema con mucha más capacidad de producción renovable que demanda, lo que hará necesario impulsar fuertemente la electrificación, el almacenamiento y la gestión de la demanda”.

Y Juan Guerrero, por su parte, puso el foco en la dimensión local, al señalar que “los mercados locales de flexibilidad ofrecen una oportunidad única para que distribuidores y consumidores colaboren en la gestión eficiente de la red”, abriendo la puerta a modelos más participativos y colaborativos.

Las intervenciones, a lo largo del día, dejaron clara una conclusión compartida: la flexibilidad ya se está desplegando con éxito en sectores industriales, residenciales, locales y cooperativos. Pero para que su implementación sea masiva y transformadora, el ecosistema debe crecer.

“Necesitamos un ecosistema vibrante. Un sistema eléctrico más flexible no se construye desde un BOE: se construye con participación y confianza. Y ahí es donde ENTRA va a seguir estando”, concluyó Alicia Carrasco.