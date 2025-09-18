El 82% de las empresas planea aumentar la inversión en sostenibilidad ambiental en los próximos 12 o 18 meses

Las organizaciones empresariales mantienen su compromiso con la sostenibilidad a pesar de la incertidumbre global. Cuatro de cada cinco organizaciones, el 92% en España y el 82% a nivel global, tienen previsto aumentar la inversión en sostenibilidad ambiental lo que supone un aumento de ocho puntos porcentuales con respecto al año pasado.

De hecho, tres cuartas partes afirman que se trata de una estrategia fundamental para garantizar el futuro de sus compañías e impulsar la competitividad, la innovación y la resiliencia a largo plazo. Es una de las principales conclusiones de la cuarta edición del informe del Instituto de Investigación de Capgemini, 'Un mundo en equilibrio 2025: Impulsar la resiliencia y el valor a largo plazo a través de la acción ambiental'.

Sin embargo, el informe pone de manifiesto una brecha entre la preparación percibida y la resiliencia real, lo que sugiere que están confundiendo la planificación con la adaptación climática concreta.

El cumplimiento normativo sigue siendo el principal factor que impulsa las iniciativas de sostenibilidad, seguido por la generación de valor empresarial, es decir, la rentabilidad, el ahorro de costes y la eficiencia operativa.

A pesar de este argumento empresarial, dos tercios de los ejecutivos afirman estar sometidos a una creciente presión para demostrar un progreso creíble y con base científica.

En 2025, España lidera el ranking internacional de sostenibilidad alcanzando 131 puntos en el índice de sostenibilidad, el más alto entre los países analizados y 20 puntos por encima de la media global.

No obstante, solo el 21% de las organizaciones ha desarrollado planes de transición detallados con objetivos provisionales y asignación de capital. A nivel interno, el progreso se ve limitado por restricciones presupuestarias, sistemas de datos y medición insuficientes y silos operativos.

A nivel externo, el 78% de los ejecutivos coinciden en que la situación geopolítica actual está frenando las inversiones y los proyectos de sostenibilidad, una proporción que se mantiene estable desde el año pasado.

Ejecución limitada

En el contexto actual, marcado por el calentamiento global y las condiciones climáticas extremas, las organizaciones están sintiendo la presión de los impactos del clima: más de siete de cada diez ejecutivos reportan interrupciones en las cadenas de suministro, señalan mayores disrupciones en la producción y sufren escasez de materias primas.

Además, dos tercios prevén dificultades en la gestión de seguros o riesgos financieros. Si bien la mayoría afirma priorizar la adaptación climática, más de la mitad considera que su organización no está suficientemente preparada para los impactos del cambio climático.

La desconexión entre la preparación percibida y la resiliencia real sugiere que pocas organizaciones están tomando medidas tangibles adecuadas: solo el 38% está mejorando la infraestructura, el 31% ha trasladado la producción a regiones menos vulnerables al clima y apenas el 26% está rediseñando los productos.

“Aunque las normativas en materia de sostenibilidad están ejerciendo menos presión sobre las organizaciones, los líderes empresariales siguen considerando la sostenibilidad como un factor clave para el valor empresarial, afirma Cyril García, Responsable de Servicios Globales de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Capgemini y Miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo Capgemini.

"Sin embargo, ante la incertidumbre global y las restricciones presupuestarias, muchas empresas deben asumir la realidad del momento".

“Dado que los riesgos climáticos ocupan un lugar cada vez más importante en la agenda corporativa, los líderes empresariales deben adoptar un enfoque pragmático y operativo, y aplicar con urgencia medidas concretas y financiadas de transición y adaptación. Esto no solo generará una verdadera resiliencia, sino que también impulsará la innovación y la competitividad”.

IA y medioambiente

La Inteligencia Artificial está desempeñando un papel significativo en el avance de la sostenibilidad, ya que casi dos tercios de los ejecutivos informan que sus organizaciones utilizan IA para cumplir con sus objetivos de sostenibilidad.

Sin embargo, a pesar de su capacidad para procesar datos, reducir el consumo de recursos y generar eficiencias que favorecen la sostenibilidad, la IA también tiene su propio impacto ambiental.

El 57% de los ejecutivos reconoce que el impacto ambiental de la IA generativa se está debatiendo en los consejos de administración, pero menos de un tercio afirma haber tomado medidas para mitigarlo.

La investigación indica que existe una cautela cada vez mayor en torno a su huella ambiental, ya que el número de ejecutivos que cree que los beneficios de la IA generativa superan sus costes medioambientales ha descendido del 67% en 2024 al 57% en 2025.

Brecha de credibilidad

En lo que respecta a los consumidores, el escepticismo está aumentando de manera significativa: un 62% de los consumidores creen que las empresas practican greenwashing, frente a un tercio en 2023 y más de la mitad en 2024.

Además, más de tres cuartas partes creen que las empresas deberían hacer más para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esto pone de relieve la necesidad de una comunicación transparente y respaldada por pruebas en materia de sostenibilidad.

Además, solo una cuarta parte de los consumidores considera que los productos sostenibles son accesibles económicamente, y apenas el 16% cree tener acceso a información suficiente sobre esta materia.