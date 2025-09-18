Andalucía asegura la capacidad para sus grandes proyectos de hidrógeno, más ejes ferroviarios y electrificar puertos

La Planificación eléctrica con horizonte 2030 que prepara Transición Ecológica plantea para Andalucía un crecimiento de la capacidad de sus redes que hará posible una de sus grandes obsesiones, que se materialicen grandes proyectos de hidrógeno, además de nuevos ejes ferroviarios y la electrificación de puertos.

Son las grandes pinceladas del borrador de la planificación que esta semana presenta el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en diferentes reuniones con las comunidades autónomas. Este jueves le ha tocado el turno a Andalucía, que llevó hace año y medio una potente lista de peticiones.

Entre las demandas, solicitaba como prioritaria la construcción de seis subestaciones, 88 nuevas posiciones (incluidas ampliaciones de subestaciones) y ocho nuevas líneas de doble circuito en la red de transporte. Suponían, según estimaciones del Gobierno de Juanma Moreno, una inversión de 544 millones de euros.

Al llegar este jueves a Madrid, lo que han encontrado es, según ha detallado el consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, "una reunión técnica, productiva y en tono cordial" en la que se han atendido "parte" de las peticiones de la comunidad.

La Junta planea, de hecho, plantear en el periodo de audiencia pública nuevas actuaciones que suman una inversión adicional de más de 100 millones de euros.

Son peticiones adicionales a la lista original de demandas, que se ha actualizado teniendo en cuenta que ha pasado un año y medio desde que ésta se presentó.

En concreto, Andalucía solicitará en próximas semanas la inclusión de nuevas ampliaciones en tres subestaciones de las provincias de Málaga, Granada y Huelva para dar respuesta a iniciativas industriales, así como la construcción de una subestación en la provincia de Sevilla. También ha planteado dos nuevas líneas de 400 kV, una en Jaén y otra en Granada.

Habrá que esperar para conocer la respuesta de Transición Ecológica, que este jueves ha subrayado que la propuesta ya presentada para la comunidad habilita la conexión de nuevas instalaciones de energías renovables y almacenamiento.

También el ya citado incremento de capacidad de redes, que hará posible asimismo, según destaca, "nuevas promociones inmobiliarias y residenciales".

Además, se contemplan nuevos tendidos y mallados de las redes, como en Jaén, desde Baza hasta Manzanares. "Muchas de estas actuaciones tendrán especial incidencia en áreas rurales, atrayendo nuevo tejido empresarial y generando oportunidades de desarrollo socioeconómico ligadas a la transición energética", enfatiza el Ministerio.

La reacción de Paradela ha sido abogar por continuar dialogando para lograr incluir la parte que Andalucía demandaba y que no consta en este borrador. "Habrá que seguir trabajando", ha dicho a periodistas a la salida del Ministerio.

El consejero ha enfatizado que la comunidad ha aportado en tres años 7GW de nueva energía limpia instalada a la red. "Difícilmente sería posible cumplir los objetivos del plan nacional (de transición energética) sin Andalucía", ha puesto en valor.

La cuestión esencial para el Ejecutivo regional es el desfase que tiene el territorio con respecto a otras comunidades. La densidad de la red de transporte se sitúa en Andalucía un 40% por debajo de los valores medios peninsulares, ha recordado Paradela.