La canadiense Velto adquiere 260 MW fotovoltaicos en España a Bankinter y Plenium Partners por 1.100 millones

Velto Renewable, respaldada por el fondo canadiense La Caisse (anteriormente CDPQ -Caisse de dépôt et placement du Québec-) ha adquirido 260 megavatios (MW) de proyectos fotovoltaicos regulados en España a Bankinter y Plenium Partners en una operación valorada en 1.100 millones de euros, según ha anunciado la compañía en un comunicado.

En concreto, la firma energética ha comprado una cartera de proyectos fotovoltaicos regulados de 163 MW de capacidad instalada en España a Helia II FCR, vehículo de inversión en activos renovables promovido en 2018 por Bankinter Investment SGEIC y su socio Plenium Partners.

En paralelo, Plenium Partners ha incorporado a la transacción global con Velto una cartera fotovoltaica de su propiedad de 97 MW.

Ambos portafolios agrupan un total de 53 activos en operación, distribuidos en diversas regiones del país, que suman una capacidad instalada aproximada de 260 MW.

Con todo, el valor de la globalidad de la operación asciende a unos 1.100 millones de euros.

La transacción con Velto Renewables descrita anteriormente está sujeta a la recepción de las preceptivas autorizaciones regulatorias y las condiciones habituales de cierre de una operación de estas características.

“Esta adquisición refuerza el objetivo de Velto de ampliar su presencia en la península Ibérica -abarcando más del 80 % del territorio nacional- y consolida su posicionamiento como plataforma líder de energías renovables en el ámbito europeo", ha afirmado

"Además, la proximidad de las nuevas plantas a los proyectos que ya gestiona Velto generará sinergias operativas y mayor eficiencia".

La operación se enmarca dentro de la estrategia de Plenium Partners y Bankinter Investment de generar valor, mediante la consolidación de los activos llevada a cabo en los últimos años, las ganancias de eficiencia en operación y mantenimiento de los mismos, y la optimización de la estructura financiera.

Los principales asesores de Bankinter y Plenium Partners han sido Gómez Acebo Pombo (legal), Enertis (técnico), EY (fiscal) y KPMG (financiero). Por su parte, Velto Renewables ha contado con ING EMEA Energy Transition como asesor financiero, Watson Farley & Williams (legal), Vector Renewables (técnico) y EY (financiero y fiscal).