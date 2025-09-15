España suma otra derrota por los laudos renovables con la confirmación de EEUU de una condena de casi 80 millones

Nuevo revés para España en su batalla por los laudos derivados del recorte de las primas renovables. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha emitido un fallo en el llamado caso Watkins.

Deniega la moción de archivo presentada por el Gobierno español y confirma la responsabilidad de España de indemnizar a la empresa afectada por un valor de algo más de 79,5 millones de euros.

La condena impuesta obedece a la obligación de pagar 77 millones de euros en concepto de daños, cifra a la que hay que sumar 2,5 millones de una factura de intereses, costes de arbitraje y honorarios legales que irá en aumento si no se alcanza un acuerdo a corto plazo.

Asimismo, la corte del país norteamericano declara el laudo inmediatamente ejecutable en territorio estadounidense, lo que permite iniciar sin demora el proceso de discovery order. Es decir, permite aflorar bienes de España en el país norteamericano para proceder a su correspondiente embargo, en caso de que el Ejecutivo siga negándose a cumplir con la ley.

El tribunal rechazó los argumentos de defensa de España y, siguiendo el precedente de la Corte de Apelaciones en el caso NextEra Energy Global Holdings B.V. v. Reino de España, ratificó su plena jurisdicción sobre esta materia, en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) a la que España quiso ligar su defensa.

Asimismo, la corte recuerda que España suscribió un acuerdo de arbitraje vinculante mediante el Tratado de la Carta de la Energía.

En consecuencia, recuerda que los laudos del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) deben recibir en EEUU el mismo “pleno reconocimiento y crédito” que las sentencias definitivas de los tribunales estatales.

En las últimas semanas, los tribunales estadounidenses han confirmado laudos contrarios a España en los casos Eurus (Toyota Group), RREEF, Infrastructure Services (Antin) e Infrared.

En conjunto, y sumadas a la sentencia del caso Watkins, todas estas condenan imponen al país ibérico la obligación de abonar indemnizaciones por valor de 440 millones de euros.

26 laudos impagados

España acumula 26 laudos impagados relacionados con las inversiones en energías renovables, la cifra más alta de cualquier país, con una factura pendiente de pago superior a 1.492 millones de euros.

Esta cifra se incrementa a 1.874 millones al sumar los más de 390 millones derivados de los sobrecostes financieros y judiciales que provoca la estrategia de impagos que ha venido siguiendo el gobierno español.

La falta de cumplimiento ya ha provocado embargos de activos soberanos en Bélgica, Estados Unidos o Reino Unido. Es el caso del embargo de las tasas de control aéreo que recauda Eurocontrol y que, en teoría, desembolsa a Enaire.

Estos pagos, valorados en 80 millones, han sido consignados a favor de las empresas denunciantes, ante la constatación de que las deudas siguen pendientes de pago.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará a finales de septiembre una última petición de recurso presentada por España y, salvo que el Alto Tribunal acepte las alegaciones que el resto de cortes han venido descartando, el Gobierno español quedará sin más vías de apelación en territorio norteamericano.