Las eléctricas, escépticas con el nuevo plan del Gobierno para la red: "Si no sube la retribución, nadie invertirá"

El Gobierno ha anunciado que quiere incrementar la inversión en redes eléctricas un 62% sobre el límite fijado hasta ahora: el 0,065% del PIB para transporte (alta tensión) y el 0,13% del PIB para distribución (media tensión) -aunque estuvo en el 0,075% y 0,14% respectivamente de forma excepcional entre 2020 y 2022-.

Esto supone que, además de las inversiones planeadas hasta la fecha, hay que añadir 3.600 millones para las redes de transporte y de 7.700 millones para distribución, superando unos 11.000 millones adicionales.

"Y a esto hay que añadir que el PIB de España se incrementará un 28% hasta 2030 y, por tanto, lo que entre dentro de este límite de inversión también será mayor", ha explicado Joan Groizard, secretario de Estado de Energía, en un encuentro con los medios.

La planificación oficial 2021-2026 estimaba cerca de 7.000 millones de euros en cinco años para la red de transporte, y en esos mismos años, la inversión en la red de distribución eléctrica osciló entre 5.200 y 5.850 millones de euros anuales (unos 27.400 millones de euros en total).

Ahora, el Gobierno duplica las cifras para invertir en redes y así responder al colapso que existe en las solicitudes de conexión de nueva demanda eléctrica y también de nueva generación (renovables).

"La propuesta es muy positiva, pero si no hay una tasa de retribución a la inversión suficientemente interesante, no van a venir los inversores a poner su dinero" explican fuentes de las grandes eléctricas a EL ESPAÑOL-Invertia.

"En cualquier caso, es un aviso a navegantes del Gobierno para que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) rectifique la tasa de retribución de la red de distribución y transporte en el 6,46% para 2026-2031 que propuso en julio pasado. Que sí, que es un incremento respecto al 5,58% actual, pero es inferior a lo que demanda el sector, el 7,5%", añaden.

Boom de demanda

En los últimos cuatro años, las peticiones para conectarse a la red eléctrica de nuestro país se han multiplicado hasta alcanzar los 43 GW (gigavatios), pero hay solicitudes que superan los 100 GW.

Sorprende el boom de centros de datos que han llegado a nuestro país. En los últimos cuatro años, más de 12 GW ya han conseguido un punto de acceso y conexión. También lo han hecho las plantas de hidrógeno verde (más de 3 GW), almacenamiento energético (más de 4,6 GW), proyectos industriales (más de 11 GW), infraestructuras de recarga eléctrica (más de 2,3 GW), planes urbanísticos (más de 6 GW) o electrificación de puertos.

Aun así, el borrador del Real Decreto que regula los planes de inversión en redes señala que "un incremento indiscriminado de inversiones en redes supone un riesgo significativo de incremento de costes".

Así que el Gobierno propone que "en la obligación de abrir un proceso que permita a la industria y al conjunto de potenciales consumidores manifestar su interés o necesidad de conexión al sistema, así como remitir propuestas de desarrollo de la red".

Y también "establece mecanismos de penalización dirigidos a asegurar el cumplimiento de los planes de inversión por parte de los titulares de las redes".

Habrá un mayor control de la Administración sobre las inversiones que realicen los inversores privados porque se quiere evitar un sobredimensionamiento de la red y porque los límites máximos de inversión son retribuidos con cargo al sistema eléctrico.

Factura de la luz

"No esperamos que tenga un efecto importante en la factura de la luz de los consumidores finales", señalan fuentes gubernamentales a este diario.

"Al aumentar la demanda, los costes de ampliar la inversión para mejorar las redes se reparte entre un mayor número de consumidores, y así se reduce el impacto en la factura eléctrica".

Ese era el objetivo de la CNMC al calcular la tasa de retribución en el 6,46%, "incentivar la inversión sin comprometer la sostenibilidad económica del sistema ni la asequibilidad para los consumidores", pero no contaba con una mayor demanda final.

En las próximas semanas, y paralelamente al periodo de audiencia pública del borrador de RD, que finaliza el 6 de octubre, el Gobierno ha anunciado que prepara "un Grupo de trabajo para optimizar la capacidad de las redes donde estén todos los agentes del sector representados y también la CNMC", ha dicho Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica.

Planificación de la red de transporte

Al mismo tiempo, Aagesen ha presentado las líneas maestras de la Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, que saldrá a información pública próximamente.

La propuesta, que prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, estará orientada a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), otorgando prioridad a los proyectos industriales.

El principal motor de la próxima planificación es la demanda, que representa el 41% de las solicitudes recibidas (más de 7.000), seguida por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%. El número de peticiones no sólo se ha multiplicado por cinco, sino que los consumos son de mayor tamaño y ha cambiado notablemente su tipología.