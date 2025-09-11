Leroy Merlin España acuerda con NTR un PPA para cerca del 30% de su consumo eléctrico anual con energía solar

Leroy Merlin España y NTR, gestora e inversora en infraestructuras sostenibles, han sellado un acuerdo que impulsa la estrategia de sostenibilidad de la empresa de distribución y refuerza la descarbonización de sus operaciones.

La colaboración se materializa a través de la firma de un contrato virtual de compraventa de energía solar (PPA) a 10 años, que abastecerá aproximadamente el 30% del consumo energético anual de la compañía en España.

Este acuerdo refuerza los compromisos ESG de Leroy Merlin, contribuyendo a sus objetivos de impulsar la transición energética y mitigar el cambio climático. En concreto, el volumen de energía contratado asciende a 45,6 GWh/año, que se generarán en el parque fotovoltaico Picón, situado en Ciudad Real y propiedad del fondo L&G NTR Clean Power (Europe).

El fondo L&G NTR Clean Power (Europe) ha invertido en activos de energía solar, eólica terrestre, eólica marina y almacenamiento en baterías en España y otros cinco países europeos.

Los proyectos adquiridos hasta la fecha permitirán producir suficiente energía limpia para abastecer anualmente a 295.000 hogares, contribuyendo a acelerar la transición energética en Europa.

En palabras de Alberto Bustío, director financiero de Leroy Merlin España, “este acuerdo supone un hito fundamental en nuestra hoja de ruta hacia la descarbonización, logrando un avance tangible en la reducción de nuestra huella de carbono".

"Apostar por energía renovable generada en España refuerza nuestro compromiso con una transición energética justa y local, que nos permite seguir descarbonizando nuestras operaciones”.

Por su parte, Francisco del Río, Associate Director of Power Sales de NTR, ha subrayado: “Estamos muy satisfechos de este contrato corporativo de compraventa de energía a 10 años".

"Los PPAs corporativos desempeñan un papel esencial tanto en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de las empresas como en el impulso de la transición energética en España y en toda Europa”.