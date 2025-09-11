Elecnor prevé beneficios de más de 100 millones anuales entre 2025 y 2027, con dividendos de 220 millones

Elecnor prevé recuperar los niveles de beneficio neto previos a la venta de Enerfín, más de 100 millones de euros anuales, con su Plan Estratégico 2025-2027, periodo en el que estima una retribución de 220 millones de euros entre los accionistas, lo que supondría duplicar los dividendos repartidos con cargo a resultados de los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2023.

La compañía ha celebrado, por primera vez en sus casi 70 años de historia, una reunión con inversores y analistas (Capital Markets Day), para presentar dicho plan, que contempla unos ingresos de 4.000 millones anuales, acompañados de una inversión máxima de 400 millones de euros durante los tres años que "refuerce la generación de valor a largo plazo y la actividad para el área de servicios y proyectos".

Para ello, la firma española cuenta con una "sólida" capacidad de generación de caja, y, en su caso, capacidad de endeudamiento, "siempre manteniendo un balance robusto en términos financieros".

De este modo, Elecnor ha presentado una 'hoja de ruta' "realista", con una generación de flujo de caja libre de más de 350 millones de euros entre 2025 y 2027.

"Este desempeño económico permitirá a Elecnor mantener una política de retribución al accionista firme y sostenible en el tiempo, con un objetivo de reparto de dividendos durante la vigencia del plan por encima de los 220 millones de euros", ha detallado la empresa.

En este sentido, el consejero delegado del grupo, Alberto García de los Ángeles, que se incorporó al cargo a principios de este año tras 17 años de trayectoria en Elecnor, ha afirmado durante la presentación que dicho plan "refuerza su visión de largo plazo como una organización global, sólida y preparada para anticipar el futuro con decisión".

"Apostamos por el crecimiento responsable, por la eficiencia y, sobre todo, por las personas como verdadero motor del cambio, se trata de un plan ambicioso pero realista y alineado con nuestra historia y nuestro futuro", ha añadido el ingeniero, que ha hecho hincapié en que este plan inaugura una "nueva etapa" para la firma, poniendo como "prioridad" a las personas y su formación y seguridad en el trabajo.

Preguntado por si Elecnor se plantea en esta etapa crecer de manera inorgánica o llevar a cabo algún tipo de compra, el CEO ha respondido que su naturaleza "normalmente es crecer de manera orgánica". No obstante, ha reconocido que de "manera continua están analizando operaciones de manera inorgánica".

"En cualquier caso, es algo que no solemos hacer", ha afirmado, para luego añadir que, en los últimos años, lo que han realizado son compras de pequeñas empresas porque lo que les gusta es llevar allí su cultura y empezar a dotarlas de recursos "para crecer con estabilidad". Elecnor ha realizado este tipo de operaciones recientemente en Estados Unidos (EEUU), Italia o Australia.

Precisamente en EEUU, con la llegada de nuevo a la presidencia de Donald Trump, el directivo ha reconocido que estaban analizando algunos proyectos "muy de cerca" y que sí que ha habido una parada en los proyectos 'offshore' (eólica marina).

"Otra de las partes en la que tenemos negocios, particularmente en Estados Unidos, ha sido también en la resiliencia de la red, y en eso seguimos trabajando", ha explicado García de los Ángeles.