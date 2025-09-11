Ballenoil, Plenergy y Petroprix se lanzan a por las 1.300 gasolineras para 2027 en plena expansión del 'low cost'

España es uno de los pocos países de la Unión Europea donde la red de gasolineras sigue creciendo. El impulso no viene de las grandes tradicionales, que llevan más de una década recortando estaciones, sino del modelo low cost.

En los próximos años, Ballenoil (adquirida por Moeve), Plenergy (antes Plenoil) y Petroprix darán el salto en esa expansión. Prevén superar en conjunto las 1.300 estaciones a nivel global en 2027, con el boom en España y en un mercado que seguirá transformándose sin freno.

En 2025, las tres líderes del segmento sumarán más de 170 nuevas estaciones, alcanzando un total conjunto de 905 en España y 35 en el extranjero. Así lo reflejan los objetivos que han compartido con EL ESPAÑOL-Invertia.

Objetivos 2025 ● Ballenoil: 380 EESS en España ● Plenergy: 335 EESS en España y 15 en Portugal ● Petroprix: 190 EESS en España y 20 fuera de España

Ballenoil cerró 2024 con 283 estaciones, Plenergy alcanzó las 293 (una de ellas en Portugal) y Petroprix contaba con 160, sumando un total de 735 puntos de suministro en España.

Si se incluyen otras compañías independientes de menor tamaño, el parque español llegó a 5.735 gasolineras, frente a las 5.973 de las tradicionales Repsol, Moeve (antes Cepsa), BP y Galp, según datos de la CNMC.

Objetivos 2027 ● Ballenoil: 500 EESS en España ● Plenergy: 500 EESS a nivel global ● Petroprix: 300 EESS a nivel global (400, en proyecciones más optimistas)

En la última década, los grandes operadores han reducido 453 estaciones, mientras que los independientes han añadido 2.750 nuevos puntos de venta.

La expansión de las low cost se apoya en su modelo de estaciones automatizadas y precios ajustados, que permite ofrecer hasta 20 céntimos menos por litro que las marcas tradicionales. Y las principales compañías del segmento ya preparan planes de crecimiento aún más ambiciosos para los próximos años.

Ballenoil

Ballenoil se ha consolidado como líder de las gasolineras automáticas en 2025, tras superar las 342 estaciones. Con 59 aperturas en poco más de nueve meses, la compañía ha batido su récord histórico de expansión anual.

Este impulso ha sido posible tras la aprobación de la CNMC en 2024 a la compra de estaciones por parte de Moeve, lo que ha reforzado la capacidad operativa de Ballenoil, le ha dado acceso a combustibles más económicos y ha ampliado su red de cargadores eléctricos y lavados automáticos.

La compañía espera cerrar 2025 con más de 380 estaciones y se marca como objetivo alcanzar las 500 para 2027, consolidando su crecimiento en un mercado en plena transformación.

Además, Ballenoil intensifica su apuesta por la movilidad eléctrica: instalará 42 nuevos puntos de carga a lo largo de 2025, la mayoría ultrarrápidos (más de 150 kW).

Al final del año, un tercio de sus estaciones ofrecerán este servicio, facilitando la recarga rápida para los conductores.

Plenergy

Plenergy, antes conocida como Plenoil, ha emergido como una de las líderes del segmento de gasolineras automáticas de bajo coste en España. Su crecimiento se ha sustentado en la expansión orgánica, sin depender de franquicias ni abanderamientos.

A finales de 2024, Plenergy cambió de nombre para preparar su próximo salto de expansión. Bajo la dirección de José Rodríguez de Arellano, CEO desde su fundación en 2015, la compañía ha ido tejiendo una red cada vez más sólida.

En 2024, la red sumaba 293 estaciones, sólo una de ellas en Portugal. Para 2025, la compañía prevé superar las 350 estaciones entre España y Portugal, con 15 de ellas en el país vecino.

Y de cara a 2027, busca dar el salto con la meta de alcanzar 500 puntos de suministro en total.

En cuanto a facturación, Plenergy espera superar los 2.000 millones de euros en 2025, un incremento del 29% respecto a 2024, con unos 1.800 millones de litros de combustible vendidos, un 30% más.

Actualmente, la compañía tiene una cuota de mercado del 6% en España y aspira, entre 2027 y 2028, a convertirse en el tercer mayor grupo del país, con una participación estimada entre el 11% y el 12%.

Petroprix

Petroprix, con sede en Martos (Jaén), es una empresa familiar fundada y gestionada por Manuel Santiago junto a sus hermanos Juan Carlos y Raquel desde 2013. Desde entonces, la compañía ha ido construyendo su presencia con paso firme, manteniendo su independencia y carácter familiar.

La empresa mantiene ambiciosos planes de crecimiento. Para 2025, prevé contar con cerca de 210 estaciones a nivel global, 190 de ellas en España, mientras continúa expandiéndose en Portugal, Panamá y Chile.

De cara a 2027, el objetivo es alcanzar 300 estaciones, con una proyección optimista que podría llegar a 400, consolidando su expansión internacional.

En términos de facturación, Petroprix espera superar los 1.000 millones de euros en 2025 y situarse entre 1.400 y 1.500 millones para 2027-2028 con su fortalecimiento en mercados estratégicos.