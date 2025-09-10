FCC y PreZero lideran la pugna por la gestión de las basuras de Santander, el mayor contrato del ayuntamiento con 251 M

FCC en alianza con Copsesa y PreZero enfilan el mayor contrato municipal de Santander: la recogida y transporte de residuos urbanos, la limpieza viaria y servicios complementarios.

El megacontrato de 251 millones de euros, con un plazo concesional máximo de 10 años, atrajo a cinco aspirantes, pero el comité de expertos ha situado a estas dos compañías como favoritas en su informe técnico de valoración de las ofertas,

La UTE de FCC Medio Ambiente y Copsesa ha logrado la mejor nota en el apartado de metodología operativa, con 23,15 puntos sobre 25, gracias a un plan que integra la recogida de biorresiduos en la red neumática ya existente y refuerza la red de puntos limpios accesibles.

Con ello, busca reducir el impacto visual en las calles y mejorar la accesibilidad para vecinos con movilidad reducida.

PreZero, por su parte, se ha hecho fuerte en el capítulo de medios materiales, al encabezar este apartado con 20,70 puntos.

Su propuesta se basa en renovar por completo el parque de vehículos, incorporando unidades más sostenibles y equipadas con GPS, sistemas de pesaje y cámaras, lo que refuerza su perfil innovador.

El resto de empresas que presentaron ofertas válidas fueron Urbaser, Acciona-Oxital y Valoriza. Eso sí, con valoraciones inferiores. Urbaser, en particular, ha recibido la puntuación técnica más baja.

La convocatoria se produce tras más de tres años de gestión en situación de emergencia, que dejaron un servicio deteriorado, quejas vecinales y una fuerte polémica política y judicial.

Los nuevos pliegos obligan a dar un salto adelante. Se ampliará la contenerización, se exigirá la recogida separada de biorresiduos y se incorporará la recogida de aceite doméstico usado.

Batalla por los megacontratos

Los gigantes de la gestión de residuos se disputan este año los onerosos contratos de basuras que se licitan en España.

Uno de los concursos más destacados es el de Badalona (Cataluña). El Ayuntamiento ha lanzado una licitación pública para renovar el servicio de limpieza tras más de cuatro años con el contrato anterior caducado y sin renovar.

Se trata de un macroacuerdo de 554 millones de euros, la mayor inversión en esta materia en la historia del municipio, y con un presupuesto base (con IVA) de 506 millones de euros.

El concurso está dividido en cuatro lotes, entre los que destaca el Lote 1, que incluye la recogida de residuos y la limpieza viaria de toda la ciudad. Es el de mayor peso económico, con un valor de más de 541 millones y una duración prevista de 12 años. FCC Medio Ambiente y Paprec, dos de los gigantes del sector, han presentado sus ofertas.

El Lote 4, por su parte, se refiere a la gestión de los puntos verdes fijos y móviles —los puntos limpios municipales—. Cuenta con un valor cercano a los 11 millones de euros y una duración de 10 años. En él compite la Fundación Engrunes.

Los Lotes 2 y 3, de tamaños muy inferiores, se destinan a la recogida selectiva de residuos textiles (ropa y calzado) y aceite doméstico usado, respectivamente. Ambos tienen una duración de 3 años, prorrogables hasta 5, y están pensados para reforzar el servicio en aspectos específicos de la gestión de residuos.

Los grandes contratos de gestión de basuras, con presupuestos que alcanzan cientos de millones de euros, se han convertido en un foco de litigios entre las grandes adjudicatarias del sector.

El caso más sonado es el de Colmenar Viejo (Madrid), la mayor concesión de España, licitada por 1.091 millones de euros y con una duración de 20 años.

En noviembre de 2024, la oferta de Urbaser, controlada por el fondo estadounidense Platinum, fue la mejor puntuada, por delante de FCC-Acciona, Valoriza y otros consorcios.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid (TACP) anuló todo el procedimiento tras uno de los recursos presentados, al detectar una “falta de motivación” en la valoración de una mejora incluida por Urbaser.

Algo parecido ocurre en Castellón de la Plana (Comunidad Valenciana), donde el contrato de basuras por 372 millones fue adjudicado a Técnicas y Tratamientos Medioambientales (Simetría).

FCC ha recurrido la decisión alegando falta de transparencia, ya que el Ayuntamiento se negó a publicar el razonamiento detallado de los criterios de adjudicación.