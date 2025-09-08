Arteche duplica su beneficio hasta junio, con casi 20 millones, y ya cumple con sus objetivos financieros

Arteche cerró el primer semestre de este año con un beneficio neto de 19,9 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de dos (+168,5%) las ganancias registradas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes el grupo vasco.

Cumple así con sus objetivos marcados en su plan estratégico 'Energizing Futures Together'.

La empresa ha avanzado que, en algunos casos, ha superado las metas establecidas en su plan, por lo que a finales de 2025 se actualizarán las guías financieras para el año 2026.

Entre enero y junio, las ventas se situaron en los 256,2 millones de euros, un aumento del 13,9% frente a los primeros seis meses del año pasado, estableciéndose así por encima de su objetivo del 10% fijado en las guías financieras de la compañía.

La contratación superó por primera vez los 300 millones en un semestre aislado, alcanzando los 302,2 millones, con un crecimiento del 6,2% frente al año anterior.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 38,3 millones en el primer semestre, un 55,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, representando un 15% sobre ventas.

Respecto a la remuneración al accionista, durante el primer semestre de 2025, la retribución total a los accionistas con cargo a los resultados del ejercicio 2024 se ha situado en 0,166 euros por acción, equivalente a la distribución de un 50% del resultado neto del Grupo del ejercicio 2024.

Además, el beneficio por acción ascendió a cierre de año a 0,35 euros, lo que implica un aumento del 168% frente al primer semestre de 2024.

Creciendo en Estados Unidos

Todas las geografías vuelven a contribuir al crecimiento de las ventas En el primer semestre de 2025, todas las geografías han contribuido positivamente al incremento de las ventas, destacando particularmente el crecimiento de la región Europa, Oriente Medio y África (EMEA) con un 25,6%.

En Medida y monitorización ha destacado con un incremento del 20% en las ventas distribuidas por todo su portafolio y áreas geográficas.

Arteche ha realizado importantes esfuerzos en materia de innovación en este negocio, destacando el lanzamiento de los nuevos transformadores ópticos ECO-5 600kV DC/550 kV AC con aislamiento sostenible en aire.

También con el lanzamiento de su primer sensor de tensión de 72,5 kV, que destaca por ofrecer una mayor precisión en un formato compacto y abre nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia energética.

En el negocio de Automatización de redes de transmisión y distribución, la contratación ha crecido un 4,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Arteche ha realizado proyectos a nivel internacional, como la puesta en marcha de la subestación Guayubin en República Dominicana, una subestación digital de 345kV para la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), responsable de operar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado en la República Dominicana.

Para dar respuesta a estos proyectos, se ha implementado una célula flexible de fabricación para las nuevas merging units, dispositivos encargados de captar y transmitir señales eléctricas de los equipos de campo a los sistemas digitales de control, facilitando así la integración y supervisión en subestación eléctricas modernas.

Finalmente, en el negocio de Fiabilidad de red, siguiendo las líneas marcadas en el Plan Estratégico la contratación en Fiabilidad de la red ha aumentado en un 44,3% en el primer semestre.

En línea con este crecimiento y la estrategia de crecimiento inorgánico prevista, Arteche ha adquirido el 100% de RTR Energía, fabricante de condensadores y de soluciones de calidad de la energía con sede en Madrid.

Esta operación permite ampliar el volumen de esta línea de negocio, incorporar nuevas tecnologías al porfolio de productos y reforzar las capacidades de fabricación e integración de renovables, así como el alcance internacional del negocio de Fiabilidad de red.

De forma complementaria, Arteche y MONDRAGON han anunciado la creación de AMETS Power Electronics, en colaboración con el centro tecnológico IKERLAN; una joint venture centrada en el desarrollo de soluciones innovadoras en electrónica de potencia.

Estas operaciones han supuesto un paso más en el negocio de fiabilidad de red iniciado con la entrada en la compañía finlandesa Teraloop en 2024, en la que Arteche cuenta ya con una participación del 10% y exclusividad comercial.

Además, como oportunidad de crecimiento y herramienta para impulsar los proyectos de almacenamiento de energía que requieren el uso de volantes de inercia, comercializados por Arteche y fabricados por la empresa Teraloop, en la que participa, se ha aprobado la primera convocatoria de ayudas de financiación con fondos Feder a las que se puede acceder hasta el 2027.