López-Brea (DH2 Energy): “Tenemos la mayor cartera de proyectos de hidrógeno verde de España, con más de 3 GW”

A lo largo de la historia, siempre ha habido visionarios adelantados a su tiempo que ven dónde se abren nuevos nichos de negocio. Es el caso de los fundadores de DH2 Energy, una empresa de capital 100% español y especializada exclusivamente en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde.

"DH2 Energy fue creada en 2021 por Olivier Crambade y Philippe Esposito con sede en España, fundadores de Dhamma Energy, un desarrollador y productor fotovoltaico desde 2008", explica a EL ESPAÑOL-Invertia, Marcos López-Brea, director general de DH2 Energy, economista y Doctor en Ingeniería Medioambiental con más de 18 años de experiencia en el sector energético.

"En 2019 decidieron vender la empresa fotovoltaica, que fue comprada en su totalidad por la italiana Eni -activos, trabajadores e incluso parte del equipo directivo-, para centrarse en desarrollar proyectos de hidrógeno verde con DH2 Energy invirtiendo su propio dinero", puntualiza.

Actualmente, la compañía es la que más proyectos de hidrógeno verde proyecta desarrollar en España, "hasta 3 GW", asegura, así como otro 1,5 GW más en Portugal. "Y tenemos en cartera varios proyectos en México y Uruguay".

Pero el secreto de su éxito es que la producción renovable se hará en un alto porcentaje con "parques fotovoltaicos en modo autoconsumo".

López-Brea reconoce que "desde que comenzamos, hace seis años, hasta hoy lo hemos dedicado a tramitar todos los permisos de nuestro primer proyecto en Huesca, Hysencia, que comenzaremos a construir a principios de 2026."

Ahora están ultimando la contratación de la ingeniería para su desarrollo, y "esperamos que ya esté operativo en 2028, es decir, hemos necesitado 9 años para poder arrancar el primero".

Proyecto 'estrella' en Huesca

Hysencia es una planta de hidrógeno renovable que incluye un electrolizador de 35 MW asociado a un parque fotovoltaico en modo de autoconsumo de 50 MW y un acceso a punto de conexión demanda de 10 MW".

Ubicado en la localidad de Plasencia del Monte, dentro del municipio oscense de La Sotonera, y ganador de la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, cuenta con una inversión de 80 millones y podrá generar alrededor de 1.700 toneladas de hidrógeno renovable cada año.

"Si en España podemos producir hidrógeno a 5-5,5 euros/Tn, Alemania o Francia no pueden bajar de 10 euros. Tenemos una oportunidad de oro en ese sector".

"Y en el futuro añadiremos almacenamiento de energía con baterías, para optimizar la producción de hidrógeno y bajar aún más el coste", añade el responsable de DH2 Energy a este diario.

Después ese hidrógeno se transportará en camiones cisterna hasta su destino. "Nuestros primeros clientes serán los transportistas, por eso decidimos instalarnos en Huesca, muy cerca de uno de los puntos neurálgicos del transporte de mercancía por carretera, Zaragoza".

La autovía A-1 es una principal ruta para el transporte de mercancías en España, conectando Madrid con el País Vasco y la frontera francesa, lo que la convierte en un corredor clave para la distribución y el tránsito de bienes.

Pero desde Zaragoza también se dirige hasta Barcelona, otro itinerario importante hacia la segunda ciudad más grande del país y que también cruza los Pirineos.

Un 50% más barato

Otro de los clientes potenciales del hidrógeno verde de Hysencia son las industrias. "Es cierto que todavía está difícil cerrar el gap entre el coste del gas natural (alrededor de los 3-3,5 euros/Tn) respecto a nuestro hidrógeno (5-5,5 euros/Tn)", continúa López -Brea.

"Pero esos precios irán cayendo a medida que ya se vayan eliminando las incontingencias por fallos que pueden producirse durante la operación", añade.

Proyectos de hidrógeno en España y Portugal de DH2 ENERGY DH2 Energy

"El CAPEX se irá reduciendo con el tiempo, y además, la incertidumbre sobre su futuro bajará a medida que se desarrolle la infraestructura asociada a esta industria, como son las hidrogeneras para abastecer al transporte", dice.

"Y lo que es más importante, la construcción del H2Med,el primer corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea, impulsado por Enagás".

"Aún así, España tiene una oportunidad única de liderar el desarrollo del hidrógeno de toda Europa. Y eso es gracias a que contamos con un recurso solar y eólico abundante y por tanto más barato, que es lo que más influye en ese precio final del combustible".

Y pone cifras: "Si en España podemos producir hidrógeno a 5-5,5 euros/Tn, Alemania o Francia no pueden bajar de 10 euros".

3 GW de hidrógeno

La cartera DH2 Energy en España, además de estar en Aragón, se extiende por Extremadura, Castilla y León y Murcia.

"Tenemos cuatro proyectos en Badajoz, que suman 1.030 MW de electrolizadores y 1.360 MW de capacidad fotovoltaica". Con ello esperan producir 55.000 toneladas al año.

Marcos López-Brea, director general de DH2 Energy DH2 Energy

Otros cinco proyectos más en Zamora (835 MW de electrolizadores y 1.100 MW fotovoltaicos) para producir 44.300 toneladas anuales, uno en Zaragoza (65 MW y 100 MW respectivamente), y dos más en Salamanca (405 MW fotovoltaicos con un PPA y otros 525 MW en autoconsumo y 675 MW de hidrógeno).

Por último, un proyecto en Murcia de 514 MW solares y 300 MW de hidrógeno, otro en Soria de 628 MW solares y 460 MW de hidrógeno y el de Portugal, en Vila Velha, de 55 MW y 75 MW respectivamente.

En total, a partir de 2031 podría estar produciendo solo en la Península Ibérica casi 190.000 toneladas de hidrógeno de origen renovable.

"Hace unos años había una burbuja de proyectos de hidrógeno en España, hoy los que quedan son los reales, y son muchos los que, sin hacer ruido, están en ese proceso. Y serán una realidad en muy pocos años", concluye.