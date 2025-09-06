El sector eólico europeo se tambalea: recorta un 16 % sus objetivos para 2025 y encalla su expansión marina

El sector eólico europeo lanza un nuevo SOS a los Gobiernos del continente mientras intenta capear la tormenta que atraviesa.

La industria del Viejo Continente se ha visto obligada a recortar un 16% sus objetivos para 2025, tal y como recoge WindEurope, la patronal europea del sector, en su último informe.

Mientras que a principios de año se esperaba la instalación de 22,5 gigavatios (GW) de nueva capacidad en toda Europa, ahora la cifra se sitúa en 19 GW. Para la Unión Europea, la revisión supone una caída desde los 17 GW previstos inicialmente hasta los actuales 14,5 GW.

Primera mitad de 2025 En la primera mitad de 2025, Europa incorporó un total de 6,8 GW de nueva capacidad eólica, de los cuales 6 GW fueron onshore y 0,7 GW offshore. Alemania, España y el Reino Unido concentraron la mayor parte del crecimiento.

"Un ritmo más lento de electrificación, los cuellos de botella en la red, los problemas persistentes de permisos y las subastas mal diseñadas en varios países hacen que la energía eólica se esté expandiendo más lentamente de lo que los Gobiernos desean", advierte el sector eólico.

A esto se suman también las dificultades derivadas de "restricciones en la capacidad de la red, la capacidad de los puertos y la disponibilidad de barcos", añade, dejando claro que los obstáculos técnicos y logísticos están frenando la expansión de la energía eólica, especialmente la marina.

Se espera que la UE construya, en promedio, 22 GW de nuevos parques eólicos al año durante el período 2025-2030.

Ahora el sector eólico prevé que la UE tenga instalada una capacidad eólica de 344 GW para 2030: 298 GW en tierra y 46 GW en el mar, frente al objetivo oficial de 425 GW.

Permisos

El país germano lidera con claridad la expansión de la energía eólica en Europa, proyectando instalar 5 GW de capacidad onshore en 2025, casi el triple de lo construido en los últimos cinco años. Su éxito se debe en gran medida a la rápida aplicación de las nuevas normas de permisos de la UE, que le permitió alcanzar un récord de 15 GW en 2024 y otorgar 8 GW más en el primer semestre de 2025, cumpliendo los plazos de la Directiva RED III.

El resto de Europa, en cambio, no logra resultados similares. Ninguno de los otros 26 países de la UE autoriza nuevos parques eólicos dentro de los 24 meses que marca RED III, y en muchos casos la situación empeora.

Las subastas

Según el informe WindEurope, en el primer semestre se adjudicaron 11,7 GW de nueva capacidad eólica, un 42% menos que en el mismo periodo de 2024: 10,7 GW onshore y sólo 1 GW offshore.

Para la segunda mitad de 2025, los gobiernos europeos planean subastar otros 26,2 GW, incluyendo 14,3 GW onshore y 11,9 GW offshore.

En el ámbito onshore, la mayor parte de la capacidad adjudicada (74%) correspondió a Feed-in-Premiums flotantes a 20 años, con Alemania concentrando el 97% de estas adjudicaciones. El precio medio se situó en 70 €/MWh, por debajo de los 73,6 euros/MWh de la media europea en 2024.

Un 14% de la capacidad se asignó mediante Contratos por Diferencia (CfD) en Francia, Serbia, Italia y Moldavia, con un precio medio de 781 euros/MWh, también inferior al de 2024.

Cabe señalar en este punto que España, en cambio, no ha celebrado subastas desde 2022, tras el fracaso de la última ronda por fijar un precio máximo de oferta demasiado bajo.

El problema de la eólica marina

En cuanto a la eólica marina, su situación sigue siendo especialmente complicada. En los primeros seis meses de 2025 sólo se adjudicó un parque de 1 GW en Alemania, mediante un modelo de puja negativa, donde el desarrollador paga por el derecho a construir.

Mientras, proyectos previstos en Francia por 2,8 GW se pospusieron a la segunda mitad del año. Para la segunda mitad se esperan casi 12 GW offshore, pero recientes subastas en Alemania y Dinamarca fracasaron por falta de ofertas, dejando en evidencia los problemas de diseño y participación.

El informe advierte que la falta de visibilidad en los calendarios de subastas y los esquemas de apoyo mal diseñados generan retrasos y reducen la agilidad del sector.

Más de dos tercios de la nueva capacidad eólica prevista en la UE hasta 2030 dependerán de estas subastas, aunque también aumentan las instalaciones mediante acuerdos directos de compra de electricidad por empresas (PPA corporativos) y proyectos “merchant”, que venden la electricidad directamente en el mercado.