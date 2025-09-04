TotalEnergies nombra a José Ignacio Sanz CEO de la actividad de comercialización de electricidad y gas

José Ignacio Sanz CEO de la actividad de comercialización de electricidad y gas de TotalEnergies TotalEnergies

La compañía energética francesa TotalEnergies completa la renovación de su equipo dedicado al mercado energético doméstico, empresarial e institucional español con la designación del español José Ignacio Sanz Saiz como CEO.

Sanz releva en el cargo, desde el 1 de septiembre, a Tom Van de Cruys, anterior CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas España.



José Ignacio Sanz (1968) es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su carrera profesional en el Reino Unido participando en proyectos de innovación.

Se incorporó a TotalEnergies en España en el año 2000 y desde entonces ha ocupado diversos puestos en las áreas de electricidad y gas y de exploración y producción de hidrocarburos dentro de la compañía. Ha sido director general en diferentes filiales en Estados Unidos, Bolivia y Australia.

En la sede central en París ha ocupado el cargo de vicepresidente de Marketing de GNL y previamente asumió funciones como presidente, director general y country chair en India.

Desde septiembre de 2023, José Ignacio Sanz ha desempeñado el rol de CEO en la comercializadora de luz y gas en Bélgica.



Sanz ha dicho que “asumo mis nuevas responsabilidades en un entorno desafiante dentro del contexto energético español".

"Y lo hago ilusionado y convencido de que el equipo que vengo a liderar está más que preparado para desarrollar nuevas soluciones que ayuden al consumidor a realizar su transición energética, que es también la nuestra como Compañía”.

Plan multienergías para España

Total Energies tiene una cartera de clientes superior a los dos millones en España y está avanzando en su cartera de proyectos renovables, de la que 3GW tienen ya todos los permisos concedidos.

Este año ha inaugurado su mayor clúster solar en Europa, localizado en Guillena (Sevilla), con 263 MW, y acaba de iniciar la construcción de otras dos instalaciones en la Región de Murcia con 220 y 95 MW de potencia instalada.

Entre las actividades con presencia en España se incluye el acceso a mercado para generadores (trading) y dos centrales de ciclo combinado de gas en Navarra (850 MW).

TotalEnergies España es líder del mercado en lubricantes para automoción y cuenta con una planta de producción en Valdemoro (Madrid).