Red Eléctrica invierte 13,5 millones en Torrejón de Velasco (Madrid) para mejorar la alta velocidad a Levante

Un trabajador observa las obras en la estación conversora de Gatika por el proyecto de interconexión eléctrica de Red Eléctrica Redeia

Red Eléctrica, filial de Redeia responsable de la operación y el transporte de electricidad en España, ha iniciado las obras de la nueva subestación de Torrejón de Velasco 400 kilovatios (kV), situada en Madrid, para reforzar la alimentación ferroviaria de alta velocidad a Levante.

También para la seguridad del sistema y la integración de renovables, según ha informado en un comunicado el transportista eléctrico.

En concreto, Red Eléctrica tiene previsto invertir un total de 13,5 millones de euros en este proyecto que incluye, adicionalmente a la mencionada subestación, una línea para conectarla a la red de transporte existente, a través del eje Morata-Villaviciosa 400 kV.

La subestación consta de 9 posiciones, que permitirán dar servicio a los distintos propósitos del proyecto.

Por un lado, a la alimentación del eje ferroviario Madrid-Albacete-Alicante-Valencia, uno de los de mayor tráfico de la región y nudo logístico principal del centro y el este peninsular.

Por otro lado, continuará reforzando la fiabilidad del sistema eléctrico en la zona, a través de la instalación de una nueva reactancia.

Finalmente, permitirá la integración de nueva energía renovable, contribuyendo a impulsar la transición ecológica en la Comunidad de Madrid.

Esta actuación forma parte de la Planificación eléctrica 2021-2026, aprobada en Consejo de Ministros, y que incluye otras actuaciones fundamentales para la red de transporte de la comunidad.

Es el caso de las ampliaciones de las subestaciones de Anchuelo, Arroyo de la Vega, Morata, Aena y Parla, entre otras, ya ejecutadas por Red Eléctrica y que suponen un importante refuerzo de la red de transporte y permitirán la integración de nuevas fuentes de energía renovable.