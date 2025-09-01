Grenergy da entrada a CVC en su 'megaproyecto' de baterías en Chile por 406 millones

Grenergy ha anunciado el acuerdo para la venta de la cuarta fase de su proyecto insignia de baterías en Chile, Oasis de Atacama, a fondos gestionados por CVC DIF, la gestora de fondos de capital privado especializado en infraestructuras del gestor líder mundial de mercados privados CVC.



Esta fase, denominada Gabriela, representa el 10% del total del megaproyecto Oasis de Atacama y la operación podría alcanzar un valor (Enterprise Value) de hasta 475 millones de dólares (406 millones de euros), incluyendo earn-outs y ajustes financieros, habituales en este tipo de transacciones.



Gabriela cuenta con una capacidad instalada de 272 MW solares y 1.100 MWh de almacenamiento. El proyecto se encuentra actualmente en construcción y está respaldado por un acuerdo de compra de energía (PPA) firmado bajo modalidad híbrida.

La transmisión de activos se realizará tras la puesta en operación o COD (Commercial Operation Date), prevista para el primer semestre de 2026.



Grenergy ya cerró la financiación para la construcción de la fase 4 del proyecto Gabriela, mediante un préstamo verde por un total de 324 millones de dólares.

En la operación participaron entidades como BNP Paribas, Natixis, Société Générale, Scotiabank y SMBC. Recientemente, se incorporaron al financiamiento sindicado otros bancos como Bank of America, BBVA, JP Morgan, KfW IPEX, Rabobank e ICO.



Como parte del acuerdo con CVC DIF, Grenergy prestará servicios de operación y mantenimiento de los activos durante cinco años, gracias a los acuerdos estratégicos alcanzados previamente por Grenergy con proveedores de referencia.



Esta operación, junto con la realizada previamente con ContourGlobal (KKR) en diciembre de 2024, representa el 33 % del proyecto original Oasis de Atacama. La compañía conserva 1,2 GW de capacidad instalada y 7,3 GWh de almacenamiento, lo que representa un 67% del proyecto.



La operación se enmarca dentro del plan de rotación de activos presentado por Grenergy en mayo durante el Capital Markets Day en Londres, con un objetivo total de 800 millones de euros de generación de caja.

Esta transacción permite financiar el plan de inversión de 3.500 millones de euros hasta 2027, con el que Grenergy aspira a continuar su crecimiento y reforzar su liderazgo global en almacenamiento energético.



Grenergy continuará replicando su modelo híbrido solar-almacenamiento desarrollado en Oasis de Atacama, en el norte de Chile, a través de nuevas plataformas como Central Oasis, ubicada en la zona centro del país, y en Europa, donde el proyecto Escuderos en España destaca como su proyecto insignia.



La compañía cuenta con un ambicioso pipeline global que supera los 77,9 GWh de capacidad de almacenamiento y 12,5 GW solares en distintas fases de desarrollo.



Chile es un mercado de referencia para Grenergy, donde está presente desde 2013 y a donde destinará cerca del 70% de sus inversiones hasta 2027.



