Baterías ‘made in Europe’ que dicen adiós al litio: la estonia Freen presenta su tecnología con sodio, menos explosiva

A la industria de las baterías de ion litio le están saliendo competidores y algunos son made in Europe, como las baterías de sodio-ion. La compañía estonia Freen OÜ acaba de aterrizar en España con esta tecnología de la que asegura que es una alternativa segura, sostenible y rentable, además de reducir prácticamente a cero el riesgo de incendio o explosión.

"España es uno de los primeros países donde presentamos activamente el producto, debido al fuerte compromiso de la región con las energías renovables y su potencial real para beneficiarse de los sistemas avanzados de almacenamiento de energía", señalan fuentes de la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Dado el alto potencial solar de España, los desafíos de la red eléctrica local y la creciente demanda de soluciones de autoconsumo, nuestras baterías escalables de iones de sodio son especialmente relevantes para usuarios residenciales, agrícolas y comerciales en todo el país", aseguran.

A día de hoy, alrededor del 80% del mercado mundial de baterías de litio se fabrica en China, consolidando su posición como líder global en esta industria. Los mayores fabricantes son CATL y BYD, responsables de casi la mitad del mercado global por sí solos.

Europa, EEUU, Japón y Corea producen en conjunto entre el 6% y 7% del mercado mundial cada uno, muy por detrás de China. El gigante asiático no sólo lidera en la cantidad producida, sino también en procesos e integración de toda la cadena de valor de las baterías de litio.

Sin cobalto y sin restricciones

A diferencia de las soluciones basadas en litio, las baterías de sodio-ion no están sujetas a restricciones internacionales de transporte y no utilizan cobalto, lo que las convierte en una opción más ecológica y segura desde el punto de vista geopolítico.

Al igual que las baterías de litio, se pueden modular y utilizar en hogares con alto consumo (con autoconsumo), explotaciones agrícolas remotas, infraestructura de telecomunicaciones, instalaciones comerciales, estaciones de carga para vehículos eléctricos, instalaciones de petróleo y gas y edificios públicos como escuelas u hospitales.

Baterías de sodio-ion de la estonia Freen OÜ Freen OÜ

"Somos una empresa europea de energía limpia con sede en Estonia. Nos especializamos en el desarrollo y la fabricación de pequeños aerogeneradores y sistemas de almacenamiento de energía diseñados para la energía renovable distribuida", explica por su parte Andrey Khimenkov, CEO de Freen OÜ.

"Estas baterías destacan no sólo por su seguridad y versatilidad, sino también por su precio competitivo, y estamos listos para colaborar con clientes residenciales, comerciales e industriales en la transición hacia una energía más limpia".

Carrera tecnológica

Actualmente, existen al menos seis tecnologías principales alternativas en el mercado a las baterías de ion litio, que incluyen tanto sistemas emergentes como soluciones comerciales adoptadas para varios tipos de almacenamiento energético.

Además de la de sodio-ion, existen las de litio-azufre, (ofrecen gran potencial en densidad energética y costes, aunque la vida útil sigue siendo un reto), las de estado sólido, aunque la producción aún es compleja y costosa, las de flujo-redox, para gran escala, los supercondensadores o las pilas de hidrógeno.

Sin embargo, hay otras tecnologías emergentes, como las de aluminio o las de zinc-aire y metal-aire, ambas con posibilidades de avanzar gracias a ser muy sostenibles y baja en costes.

"Introdujimos inicialmente nuestra tecnología de baterías de iones de sodio en el mercado de la UE en marzo pasado. Desde entonces, hemos recibido un gran interés y valiosos comentarios, lo que ha guiado el desarrollo de nuestro producto", puntualiza la compañía estonia a este diario.

"Como resultado, hemos ampliado la oferta a configuraciones de alto y bajo voltaje, adaptadas a una gama más amplia de aplicaciones, desde sistemas residenciales hasta proyectos comerciales y aislados de la red eléctrica".

"Actualmente estamos abiertos a pedidos de todos los estados miembros de la UE. Se trata de un lanzamiento paneuropeo y estamos en proceso de identificar socios de distribución locales y recopilar consultas para evaluar las necesidades regionales y las prioridades de implementación", concluyen.