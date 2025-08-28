La inversión global en grandes parques solares cae un 19% y España encabeza las caídas

La transición energética avanza con cifras históricas, pero va abriendo importantes fisuras. En la primera mitad de 2025, la inversión global en nuevos proyectos de energías renovables alcanzó los 386.000 millones de dólares (332.458 millones de euros), un 10% más que el año anterior, según BloombergNEF (BNEF).

Nunca antes se había destinado tanto dinero a impulsar la descarbonización. Y, sin embargo, bajo esa marca récord, los proyectos solares y eólicos terrestres a gran escala sufren una contracción inédita.

La financiación destinada a grandes parques se redujo un 13% frente al mismo periodo de 2024, hasta marcar su menor peso en el total desde 2006. El golpe más fuerte lo sufrió la energía solar fotovoltaica a gran escala, con un descenso del 19% interanual.

"Los mercados que experimentaron las mayores caídas interanuales de la inversión, como China continental, España, Grecia y Brasil, han experimentado una creciente restricción de la inversión y una mayor exposición a precios de energía negativos, lo que indica que la preocupación por los ingresos era primordial para los inversores", advierte el análisis.

En lo que va de 2025, España ha registrado precios de la electricidad cercanos a cero o negativos en aproximadamente un 13% de las horas. Una situación que ha paralizado u obligado a fragmentar la venta de grandes carteras de energías renovables en el país.

La rentabilidad de los parques solares en Europa se ha desplomado a niveles mínimos y España registra las cifras más bajas.

El rápido crecimiento de la fotovoltaica, combinado con la falta de demanda e infraestructuras clave como el almacenamiento, está tensionando el modelo hasta su límite.

“Los inversores y promotores de energías renovables están replanteando la asignación de capital e invirtiendo donde la rentabilidad de los proyectos es mayor”, señaló Meredith Annex, directora de Energía Limpia de BloombergNEF.

Según la experta, la disminución de la financiación de la energía solar y eólica terrestre a gran escala durante el primer semestre de 2025 "está afectando negativamente a la cartera de proyectos y es probable que siga haciéndolo”.

Las pequeñas plantas

A nivel mundial, el desplome de las grandes plantas se compensó con el auge de la solar a pequeña escala, "ya que estos proyectos se implementan rápidamente y pueden entrar en funcionamiento antes de cambios políticos significativos que afecten los ingresos o la rentabilidad", explica el análisis de BloombergNEF.

En China, la inversión en este segmento casi se duplicó en un año, mientras las instalaciones a gran escala caían un 28% tras un cambio regulatorio que dejó a las renovables expuestas a la volatilidad del mercado eléctrico.

Otro soporte fue la eólica marina, que atrajo 39.000 millones de dólares en apenas seis meses, superando el total invertido en todo 2024.

Según BNEF, el impulso responde tanto a grandes proyectos en marcha como a un calendario intenso de subastas gubernamentales, además de los elevados costes fuera de China, que elevaron las cifras.

Estados Unidos

El informe también destaca la caída de Estados Unidos, con una contracción del 36% respecto al semestre anterior. Los desarrolladores se apresuraron a asegurar créditos fiscales antes de las elecciones de 2024, pero después desaceleraron la actividad ante un entorno político más hostil y la incertidumbre arancelaria.

Por el contrario, la Unión Europea vivió un repunte histórico. La inversión se disparó un 63% (30.000 millones de dólares más) en comparación con la segunda mitad de 2024.

Este trasvase de capital responde, según BNEF, a la reorientación de varios desarrolladores desde proyectos en Estados Unidos hacia parques eólicos marinos en el Mar del Norte.

Fuera de los mercados tradicionales, el Sudeste Asiático incrementó la inversión en un 7% y América Latina vio cómo los mercados más pequeños alcanzaban su mayor cuota de financiación hasta la fecha. Aun así, China continental volvió a ser el gran protagonista, acaparando el 44% de toda la nueva inversión renovable en el mundo.