Red Eléctrica inicia el tendido submarino de la interconexión eléctrica entre Cádiz y Ceuta

Imagen del buque cablero 'Giulio Verne', de la empresa Prysmian, encargado de tender el cable submarino desde Ceuta a La Línea de la Concepción. Redeia

Red Eléctrica (Grupo Redeia) ha iniciado los trabajos del tendido eléctrico submarino del primero de los dos circuitos que unirán el sistema eléctrico de Ceuta con la península ibérica, atendiendo con ello también a futuras demandas de energía en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y de la Bahía de Algeciras, esenciales para su desarrollo económico.

En una nota, la compañía ha detallado que los trabajos del tendido parten frente al litoral de La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, y continuarán durante las próximas semanas con la extensión del cable en el fondo marino a lo largo de 58 kilómetros hasta alcanzar la costa ceutí, lo que se espera que tenga lugar en las primeras semanas de septiembre.

Se trata de una operación "de gran complejidad técnica" por la colocación y protección del cable a profundidades de hasta 900 metros y por las acciones destinadas a la protección del fondo marino y su biodiversidad.

Para llevarlas a cabo, Red Eléctrica cuenta con maquinaria como los equipos de enterramiento del cable y maquinaria para el soterramiento posterior al tendido.

Asimismo, para estos trabajos la compañía cuenta con uno de los pocos barcos en el mundo dotados de la tecnología necesaria para la operación.

Se trata del buque cablero 'Giulio Verne', de la empresa Prysmian, diseñado para afrontar operaciones submarinas complejas en cualquier parte del mundo.

Tiene una capacidad de carrete de 7.000 toneladas y puede instalar cables a profundidades de hasta 1.600 metros.

Según Red Eléctrica, todo el trazado ha sido diseñado de manera sostenible y permite compatibilizar la instalación con otras infraestructuras acuícolas o pesqueras de la zona.

Además, la transición del cable tierra-mar se ha realizado mediante la técnica de perforación horizontal dirigida, que consiste en un pequeño túnel por el que discurre el cable desde la costa hasta una distancia de varios cientos de metros mar adentro, a 1.000 metros en el caso de la península.

De esta forma, se evita cualquier afección a las playas o zonas de baño y se protege el entorno natural.

En cuanto a las líneas eléctricas terrestres, que se encuentran en ejecución, van soterradas desde la costa hasta el nuevo parque de transformación Algeciras 132 kV, con tecnología GIS, anexo a la ya existente subestación de Algeciras 220 kV.

Esto evita cualquier impacto visual a través de un trazado periurbano que aprovecha infraestructuras y viales ya consolidados.

Con este nuevo enlace, incluido en la planificación eléctrica vigente, Ceuta se integrará en el sistema eléctrico peninsular, lo que le permitirá contar con un suministro estable y sostenible, equiparable a la del resto del territorio peninsular.

Además, se beneficiará de una cuota récord de generación renovable, lo que reducirá su dependencia de los combustibles fósiles y, en consecuencia, disminuirá las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esto supondrá, según ha indicado Red Eléctrica, una mejora en la calidad del aire tanto en la ciudad autónoma como en el conjunto del Estrecho de Gibraltar.

La interconexión eléctrica también permitirá un modelo energético más eficiente en Ceuta al sustituir energía de alto coste generada por la actual central térmica por energía procedente de la península, lo que se traducirá en ahorros para el sistema eléctrico.

Además, los trabajos llevados a cabo en la subestación de Algeciras permitirán atender futuras demandas de energía en el Campo de Gibraltar y la Bahía de Algeciras, esenciales para su desarrollo económico.

De esta manera, la interconexión eléctrica con Ceuta marca "un punto de inflexión" para su sistema energético y abre "nuevas oportunidades" para la ciudad, al tiempo que representa "un avance clave" en el proceso de transición energética de España.