Irrumpe un nuevo negocio en España: los PPA de baterías, la clave para financiar proyectos y abaratar la energía a la industria

En julio pasado, se firmaba el primer PPA (power purchase agreement o contrato bilateral a largo plazo de compraventa de energía) híbrido solar con baterías de España -entre Zelestra y EDP-.

Sin embargo, están a punto de irrumpir en el mercado los PPA exclusivos de almacenamiento de energía con la industria, que busca no sólo ofrecer flexibilidad en el consumo de energía, sino estabilidad de precios, tras años de una alta volatilidad en el mercado.

Aunque todavía no hay ni un solo PPA de baterías firmado, "ya se están negociando muchos y los vamos a ver anunciados en los próximos meses", asegura Miguel Marroquín, socio fundador de la consultora energética ONE (Our New Energy) a EL ESPAÑOL-Invertia.

Según datos de julio de la consultora energética AleaSoft, ya hay acceso garantizado para 14.000 MW (de los cuales 7.000 MW ya están en tramitación) y pendientes de acceso otros 17.300 MW. Es decir, se espera multiplicar por más de 1.000 la capacidad existente en muy poco tiempo (sólo hay 24 MW conectados a red).

"En OMIE (operador del mercado mayorista) ya no sólo aparecen baterías de Iberdrola, también están las de EDP y Simples Energía, en Portugal, que también cuenta, porque compartimos mercado", señala, por su parte, a EL ESPAÑOL-Invertia Francisco Valverde, experto en mercados eléctricos. En total, 11 unidades.

LISTADO DE UNIDADES OFERTANTES VIGENTES OMIE

Pero Rodrigo García Ruiz, Energy and Risk Management analysis manager en Optimize Energy, asegura a este diario que "lamentablemente aún no opera ninguna".

"Es cuestión de meses que veamos la participación en el mercado de más baterías, es un buen negocio, al menos para las primeras que se conecten aprovechando el spread, la diferencia entre los bajos precios en las horas solares y el pico al anochecer, o para los servicios de ajuste", responde Valverde.

PPA o ajustes de mercado

Para el 27 de agosto de 2025, OMIE reporta un precio máximo diario de 114,32 euros/MWh y un mínimo de 49,85 euros/MWh, lo que implica un spread intradía de 64,47 euros/MWh. Pero los valores medios en 2025 han sido de entre 24 y 38 euros/MWh.

Aun así, el principal escollo para invertir en baterías es la dificultad para conseguir financiación. Por eso, la alternativa es firmar un PPA.

"En Francia, Alemania, Italia o Reino Unido ya se está firmando este tipo de acuerdos con un formato de PPA a unos 7 años, porque es un modelo que ofrece flexibilidad y estabilidad de precios a los industriales", explica Marroquín.

"Con ello, no sólo se consigue una rentabilidad bancable de las baterías, sino que se ofrece un coste fijo de la energía para la industria durante todo el año", añade. "El único problema que tenemos es que se tarda muchísimo en conseguir los permisos administrativos, hasta dos años, pese a que su instalación sólo lleve, como mucho, cuatro meses".

Despegue de las baterías

Los sistemas de almacenamiento proporcionan flexibilidad, estabilidad de la red y la capacidad de superar períodos de baja generación renovable, convirtiéndose en una pieza clave para la transición energética.

El sector energético global está experimentando una transformación sin precedentes en 2025, marcada por un cambio radical en las preferencias de inversión. Mientras los contratos de compra de energía (PPA) fotovoltaicos pierden atractivo, comienza a irrumpir en el mercado los PPA de almacenamiento en baterías, como la tecnología estrella del momento.

Este año se espera un crecimiento del 30% en la venta de baterías respecto a 2024, impulsado por el auge del autoconsumo residencial, la demanda de sistemas híbridos y la necesidad de estabilidad en la red eléctrica.

Las baterías ya representan el 30% del volumen de ventas respecto a los módulos fotovoltaicos, una proporción impensable hace apenas dos años. Este crecimiento se complementa con un aumento del 15% en puntos de recarga y un 20% en marquesinas solares.

El reciente estudio EBAFLEX, elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) junto con instituciones académicas especializadas, revela cifras impactantes sobre el potencial económico del almacenamiento distribuido.

Según el informe oficial, un despliegue de 6,4 GW de almacenamiento en baterías (5 GW centralizadas y 1,4 GW distribuidas), junto con una respuesta de la demanda del 20%, permitiría ahorrar 1.447 millones de euros al año al sistema eléctrico nacional. Adicionalmente, se generarían ahorros de 375 millones de euros anuales en la red de distribución.

Los expertos del IDAE contextualizan estos números señalando que "hace seis años, cuando se abrió el nuevo marco normativo en autoconsumo, nadie hubiese pensado que en 2025 tendríamos más de 8 GW instalados en autoconsumo. Ahora toca abrir un nuevo escenario que permita una amplia penetración del almacenamiento distribuido".

Y, por su parte, los analistas de Magnus Commodities proyectan que "el almacenamiento se convertirá en el nuevo oro del sector energético, con múltiples flujos de ingresos que incluyen arbitraje energético, servicios auxiliares, respaldo de emergencia y optimización de autoconsumo".