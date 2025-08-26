Grenergy lanza una ofensiva en baterías en Reino Unido y planea construir la mayor instalación del país

Grenergy pone la mira en el Reino Unido y lanza una ofensiva con la que aspira a convertirse en un actor clave en el mercado británico de baterías.

La compañía española -que está desarrollando la mayor instalación de baterías del mundo en Chile- ha presentado también planes para levantar el mayor proyecto del Reino Unido, como parte de una cartera de más de una decena plantas que refuerza su ofensiva en el mercado británico.

La compañía quiere construir el almacenamiento en baterías a gran escala Brockleaze en Neston Park Estate, cerca de Corsham (Wiltshire).

Se trata de una megaplanta de 450 megavatios (MW) de capacidad, capaz de almacenar energía suficiente para abastecer a un millón de hogares por una hora, cinco veces más que todos los hogares de Wiltshire.

Si el Ayuntamiento de Wiltshire aprueba la solicitud de planificación presentada, Grenergy prevé empezar los primeros trabajos de construcción ya en 2026 y poner en marcha la instalación a finales de 2027.

Esta planta superaría ampliamente al mayor proyecto de baterías conectado actualmente a la red de Reino Unido, de apenas 100 MW, y se convertiría en un símbolo del esfuerzo británico por escalar el almacenamiento eléctrico en línea con el objetivo nacional de alcanzar de hasta 27 gigavatios (GW) para 2030.

Pero la estrategia de Grenergy en el negocio de Reino Unido no pasa sólo por el proyecto Brockleaze. La compañía renovable ha tejido en los últimos años una ambiciosa cartera de 15 proyectos de baterías en el país repartidos por el país, en fases avanzadas de desarrollo.

Entre ellos destacan también las plantas de almacenamiento en baterías independientes Dellows (90 MW), Hightown Drove (90 MW), Spring Lane (90 MW), Goodrest Farm (70 MW), Benton Green Lane (70 MW), Salt Way (70 MW) Titchfield Lane (50 MW), Ebbsfleet Lane (50 MW), Wold Newton (30 MW) y Buxton Road (20 MW).

También proyecta plantas híbridas, que combinarán energía solar con baterías, como Port Jackson (45 MW en conjunto), Holland Hall Farm (20 MW), Scalm Park (50 MW) o Fibden Farm (40 MW).

Potencial de Reino Unido

El Reino Unido se ha consolidado como líder europeo en el desarrollo de almacenamiento en baterías independientes.

En esta línea, el país se ha fijado la ambiciosa meta de instalar entre 23 y 27 GW de capacidad de almacenamiento en baterías instalada para 2030, frente a los apenas 4,5 GW disponibles en 2024.

Este crecimiento exponencial constituye un pilar esencial del Plan de Acción Clean Power 2030, la hoja de ruta del Gobierno para construir una nueva era de electricidad limpia y alcanzar los objetivos de cero emisiones netas.

El almacenamiento en baterías se perfila como una pieza clave del engranaje energético británico, ya que permitirá equilibrar la intermitencia de tecnologías como la solar y la eólica.

Al proporcionar capacidad flexible, estas infraestructuras garantizarán que la energía renovable pueda aprovecharse en todo momento, contribuyendo a un suministro seguro, fiable y asequible para hogares, empresas y comunidades en todo el país.