Europa duplica la generación renovable en diez años pero los precios finales de la electricidad se han casi doblado

Desde 2012, en Europa se ha duplicado la cantidad de energía renovable en la red eléctrica, y sin embargo, el ahorro por producir con tecnologías limpias no se ha trasladado al consumidor, sino que los precios finales de la electricidad se han casi doblado.

Eso es lo que asegura Miguel Marroquín, socio fundador de la consultora energética ONE (Our New Energy) a EL ESPAÑOL-Invertia. "Los costes energéticos pueden representar entre un 20% y 50% de los gastos totales de producción en sectores electrointensivos como la metalurgia, la química, o la manufactura".

"Incluso en el sector servicios, el coste de la climatización, la iluminación y el funcionamiento de equipos tecnológicos es significativo".

La energía es un factor determinante de la eficiencia y la viabilidad de la actividad de cualquier empresa. Su precio y disponibilidad influyen directamente en el coste de fabricar cualquier artículo o proporcionar cualquier servicio, desde los más básicos hasta los tecnológicamente más avanzados.

Por eso, "entre otros elementos que encarecen el precio final de la energía -la electricidad en Europa es un 158% más cara para la industria que en EEUU, y el gas un 345%-, habría que cambiar el sistema marginalista de casación de precios en el pool (mercado mayorista) de toda la UE", asegura a este diario.

Coste de la energía para la industria (€:MWh) en la UE, China y EEUU ONE (One New Energy)

Un claro ejemplo de ello fue la crisis energética como consecuencia de la guerra en Ucrania, que se tradujo en grandes incrementos en los precios de la electricidad durante 2022, y que se han mantenido en los años siguientes. Es urgente adecuar el diseño del mercado a esta nueva situación, garantizando precios estables, asegura el experto.

"Todo el mundo entiende que si dos personas compran un billete de avión para el mismo destino, su precio variará dependiendo de si lo hacen antes o después, y a nadie le sorprende. Pues algo parecido tendría que ocurrir en el sector eléctrico europeo".

"Tanto para sus defensores como detractores, le diría lo mismo: el modelo marginalista es tan imperfecto como otros modelos de mercado. Y además, fomenta volverse 'vagos', hay generadores que no se esfuerzan por ofertar su energía por encima de cero euros porque luego otras tecnologías ya elevarán el precio final".

Pero de la factura final, más o menos solo un tercio corresponde al precio de la energía, alrededor del otro tercio son peajes y el resto son costes.

El 20% son impuestos

No sólo habría que solucionar el problema de los altos precios del mercado mayorista, sobre todo en las horas pico (entre las 8 y las 11 de la noche, especialmente, o a primera hora de la mañana). Los consumidores finales, tanto hogares como industrias, también soportan una parte importante del coste, a través de impuestos y cargos en la factura eléctrica, según asegura ONE.

De media, en la UE alrededor del 20% de las facturas de los ciudadanos y pequeños comercios, y el 10% de la gran industria, vienen a compensar mecanismos de apoyo a las energías renovables de hace casi 30 años.

Dependencia de aportes energéticos primarios en la producción industrial ONE (One New Energy)

De hecho, hay países como Dinamarca o Polonia, en los que la proporción relativa de impuestos representa más del 40% del precio total.

Y además, hay cuellos de botella que limitan el aprovechamiento óptimo de los recursos renovables de la UE, como son la lentitud de los trámites administrativos o la mejora de las redes eléctricas.

Proporción de impuestos y gravámenes sobre el precio total de la electricidad para consumidores domésticos, por países (%) ONE (One New Energy)

"En ONE estamos desarrollando baterías desde hace dos años, y aunque solo tardamos cuatro meses en instalarlas, el resto del tiempo son esperas a respuestas de la Administración", dice Marroquín.

Como consecuencia, a pesar del gran potencial renovable de Europa, la energía sigue siendo mucho más costosa de lo que podría serlo para los consumidores de la UE. Es esencial abordar esta situación de cara a incrementar la competitividad europea.

Cómo abaratar la factura

Iniciativas como la obligación, introducida por la Directiva de Energías Renovables (RED III), de crear un punto de contacto único para los trámites administrativos relacionados con las energías renovables, o la introducción de zonas de aceleración renovable, son un paso en la dirección correcta, pero debemos seguir avanzando.

Para abordarlo, la Comisión Europea está trabajando en el llamado “Grid Package”. Previsto para finales de 2025, el objetivo de esta iniciativa será ayudar a mejorar y expandir las redes eléctricas, con el fin de acelerar la electrificación.

Precio de la electricidad en la UE para consumidores no domésticos (€:kWh) ONE (One New Energy)

Es fundamental que este paquete se traduzca en una mayor agilidad en la concesión de permisos para redes, almacenamiento y energías renovables, puntualiza ONE.

Es también urgente acelerar la construcción de interconexiones transfronterizas, eliminando cuellos de botella para aumentar la capacidad de intercambio de energía entre Estados miembros y optimizar el uso de los recursos renovables.

Europa enfrenta importantes desafíos, que lastran su competitividad en materia energética y, en consecuencia, limitan su liderazgo a nivel industrial. El coste de la energía en la Unión Europea sigue siendo mucho menos competitivo que en otras regiones, "por lo que corremos el riesgo de relocalizar la industria en países que ofrezcan mejores condiciones, desindustrializando por completo el continente, como ya viene ocurriendo en las últimas décadas", concluye el experto.