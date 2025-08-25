El gigante estadounidense de petróleo Crescent Energy comprará su par más pequeña Vital Energy por 2.645 millones

La estadounidense de petróleo de esquisto Crescent Energy ha llegado a un acuerdo para adquirir otra compañía del sector, Vital Energy, mediante una transacción íntegramente en acciones, valorada en unos 3.100 millones de dólares (2.645 millones de euros), incluyendo deuda, según han informado las empresas.

Según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Vital recibirán 1,9062 acciones ordinarias Clase A de Crescent por cada título ordinario de Vital en su poder, lo que representa una prima del 20% atendiendo a los precios de cierre de ambas compañías en la sesión del pasado viernes.

Tras la ejecución de la transacción, prevista para finales de 2025, los actuales accionistas de Crescent poseerán aproximadamente el 77% de la compañía fusionada y los de Vital controlarán aproximadamente el 23%.

Una vez completada la absorción, el consejo de administración de Crescent aumentará a 12 miembros con la incorporación de dos directores designados por Vital.

John Goff continuará como presidente no ejecutivo y David Rockecharlie como consejero delegado de la empresa fusionada. Crescent mantendrá su sede en Houston (Texas).

"Esta transacción es transformadora para Crescent y se ajusta a nuestra estrategia", afirmó John Goff, para quien la adquisición de Vital refuerza el enfoque de la empresa y amplía sus oportunidades de crecimiento futuro positivo.

De su lado, Jason Pigott, consejero delegado de Vital, destacó que la fusión con Crescent Energy dará lugar a un operador líder, de escala y de mediana capitalización, con importantes eficiencias en una mayor cartera de activos.

Potencial de las compañías

Crescent Energy se centra en la exploración y producción de pozos antiguos, que no tienen el potencial de crecimiento de los nuevos pozos tradicionales de esquisto, pero que proporcionan niveles constantes de producción de petróleo y gas y rendimientos estables.

Su huella actual se extiende principalmente por la cuenca de Eagle Ford, en el sur de Texas, y la cuenca de Uinta, en Utah. En enero, la empresa completó una adquisición de casi 1.000 millones de dólares de los activos de la empresa privada Ridgemar Energy en Eagle Ford.

Vital Energy posee unas 267.000 hectáreas netas en la cuenca del Pérmico, con una producción neta de 137.900 barriles equivalentes de petróleo al día, según su web.

La actividad de fusiones y adquisiciones en el sector de esquisto de EEUU se redujo en el segundo trimestre del año debido a la volatilidad de los mercados energéticos y bursátiles. Sin embargo, las economías de escala siguen siendo un argumento a favor de la consolidación.