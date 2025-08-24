EBooster, el invento murciano que sube un 40% la producción del panel fotovoltaico y en el que está interesado Emiratos

Un grupo de investigadores murcianos acaba de lanzar un sistema patentado internacionalmente para aumentar el rendimiento de los paneles fotovoltaicos hasta en un 40%, frente a la eficiencia máxima que existe a día de hoy del 22%.

Se llama EBooster y se presenta como el nuevo Santo Grial de la energía solar para todo tipo de aplicaciones, desde autoconsumo doméstico hasta una instalación industrial o parques de generación.

"Somos un equipo de seis técnicos especialistas en el ahorro energético que ya en 2007 comenzamos a pensar cómo poder aprovechar al máximo la producción de los paneles fotovoltaicos", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Enrique Ortuño, uno de los inventores, además de desarrollador de I+D+i y gestor de procesos productivos industriales.

EBooster "es un convertidor que está en oscilación constante, almacenando y potenciando simultáneamente la energía solar", añade. "Consigue mejorar la eficiencia de los paneles solares aumentando la ganancia de energía transitoria".

"Hemos trabajado durante seis años para conseguir la patente internacional y ahora hay varios grupos de inversión interesados en nuestro producto, desde fondos estadounidenses hasta corporaciones de Emiratos Árabes Unidos", asegura.

Cómo funciona

El sistema es un amplificador que mejora el rendimiento de la producción solar, "con optimización térmica, es decir, que reduce la temperatura de los paneles, al no ser la carga directa al panel", señala por su parte a este diario Francisco Arévalo, director comercial y de expansión y gestor de inversión de EBooster.

Al final, "lo que se consigue es esa mayor producción de energía con una serie de ventajas, por ejemplo, es una instalación relativamente sencilla, compatible con la totalidad de los paneles solares en el mercado, y tiene un bajo mantenimiento, ya que son dispositivos pasivos y electrónica innovadora".

Enrique Ortuño, inventor de EBooster, además de desarrollador de I+D+i y gestor de procesos productivos industriales. EBooster

"Por ejemplo, si un panel solar estándar produce 1.000 kWh al año (dependiendo de la radiación solar de la zona), la instalación del EBooster podría incrementar esa producción entre un 40% y un 50% adicional, dependiendo del modelo de placa existente y rendimiento de la misma".

"Ese aumento en la generación se traduce directamente en un ahorro o ingreso adicional, dependiendo de si la instalación es para autoconsumo o venta a la red", puntualiza. Eso sí, por cada panel solar es necesario un dispositivo.

EBooster ya ha sido testeado en clientes de su confianza, sobre todo en autoconsumo industrial, "y podemos confirmar que cumple con los objetivos del 40% de eficiencia".

Por eso, su objetivo es que este dispositivo no sólo se comercialice en España, sino en todo el mundo. Es posible. La energía solar supondrá el 80% del crecimiento de las renovables a nivel mundial hasta 2030, siendo claramente la tecnología líder, según el último informe de referencia de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Ventajas de su uso

Los investigadores murcianos, además, aseguran que mejorar la eficiencia hasta en un 40% de los paneles solares incluye otras ventajas.

"Optimiza y aumenta el rendimiento de las instalaciones solares más antiguas, porque los paneles fotovoltaicos que se van deteriorando se pueden alargar en el tiempo con EBooster", agrega Manuel Pérez, el co-inventor con Enrique Ortuño, y también desarrollador de I+D+i y gestor de procesos productivos industriales.

Equipo de investigadores e inventores de EBooster durante una presentación del producto. EBooster

"Y por supuesto, es perfecto para el autoconsumo industrial, e incluso doméstico, que tienen la limitación del espacio físico. Si incorporas el dispositivo, aumentas la generación sin necesidad de ampliar la instalación".

Por tanto, no sólo se consigue un aumento de la productividad primaria y mayor inyección en la generación solar, sino que se amortizan las inversiones en un periodo más corto de tiempo.

"Eso sin contar con las subvenciones que se pueden conseguir de hasta el 30% del coste de la inversión", concluye Pérez.