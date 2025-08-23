Ventiladores, pingüinos o aire acondicionado: las diferencias en la factura eléctrica se elevan hasta 300 euros en verano

Durante los meses de verano, el consumo eléctrico en los hogares aumenta considerablemente debido al uso intensivo de sistemas de refrigeración. En este contexto, tener una tarifa de luz adecuada puede marcar una gran diferencia en la factura.

Según un estudio realizado por Hello Watt, un sistema de refrigeración ineficiente y una tarifa incorrecta de luz pueden costar hasta 300 euros cada verano.

En este estudio, Hello Watt analiza el coste mensual de enfriar una estancia de 25 metros cuadrados en dos ubicaciones con condiciones climáticas distintas: Madrid, con un clima mediterráneo de interior, y Barcelona, con un clima mediterráneo costero.

Y lo realiza con cuatro tipos de equipos de refrigeración: aire acondicionado, aerotermia, ventilador de techo y sistema portátil.

Los resultados confirman que donde está la diferencia es en la tarifa contratada y no tanto en la tecnología.

Barcelona vs Madrid

En el caso de Barcelona, el uso continuado de un pingüino portátil durante 8 horas al día para enfriar una habitación alcanza un coste mensual de 55,3 euros con una tarifa elevada, mientras que con una tarifa ajustada al consumo del usuario el coste baja a 37,4 euros.

La diferencia, 17,9 euros al mes, refleja el impacto de mantener una tarifa desactualizada frente a buscar una más eficiente.

Impacto de sistemas de refrigeración en la factura de luz Hello Watt

Por su parte, en Madrid, utilizar un aire acondicionado convencional durante 8 horas al día para enfriar una sola habitación incrementa la factura mensual a 27,6 euros con una tarifa no optimizada, frente a 18,7 euros con una buena tarifa. La diferencia asciende a 8,9 euros por habitación al mes, un sobrecoste significativo si se multiplica por varias estancias o meses de verano.

“No se trata sólo del sistema de refrigeración que se utiliza, sino de si la tarifa contratada se adapta a cada hábito de consumo. Un mismo equipo puede suponer un gasto muy diferente según la tarifa que tengas”, señala Danny Salazar, director general de Hello Watt en España.

Ventiladores de techo

Más allá de revisar la tarifa contratada, existen otras formas de reducir el gasto eléctrico durante los meses más calurosos.

Una de las más recomendables es el uso de ventiladores de techo en estancias secundarias o durante las noches, ya que su consumo es mínimo y pueden mantener una temperatura agradable sin disparar la factura.

También es interesante considerar sistemas como la aerotermia, que permiten refrigerar una habitación de 25 metros cuadrados por solo 14,6 euros al mes con una tarifa adecuada, combinando alto rendimiento con bajas emisiones, concluye el informe de Hello Watt.

Unos datos que coinciden con el último análisis realizado por papernest.es sobre consumo, coste y eficiencia de ventiladores y aires acondicionados en España.

El podio de la eficiencia en climatización papernest.es

"El calor de 2025 nos saldrá caro… si no elegimos bien", señala el estudio. Según sus cálculos, este verano, el sistema de ventilación que se use puede marcar una diferencia de hasta 187 euros en la factura.

Su ranking coloca en primer lugar al ventilador de techo como la opción más barata y al split como la más costosa. La diferencia es de hasta 44 veces más de gasto para el mismo tiempo de uso (comparando ambos).

Semáforo papernest papernest.es

Papernest clasifica los sistemas de ventilación según su idoneidad para cada tipo de vivienda y uso. El verde indica la opción más recomendada, el amarillo señala un uso viable pero no óptimo, y el rojo advierte que no es la mejor elección.

Y ofrece cuatro trucos para gastar menos:

1. Programar el apagado automático para limitar horas de uso.

2. Mantener persianas y ventanas cerradas en las horas más calurosas.

3. Apagar los aparatos una hora antes de dormir.

4. Si se puede, instalar ventiladores de techo: mueven más aire y consumen menos.

Según datos de idealo.es, comparador de precios en Europa, la demanda de los aires acondicionados y de los ventiladores experimentó un aumento del 98% y del 92% respectivamente solo en la primera semana de julio.

Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es, decía que “estamos viendo cómo los eventos climáticos extremos tienen un impacto inmediato en los hábitos de consumo. Este crecimiento en la demanda de ventiladores en solo una semana, demuestra la urgencia con la que los ciudadanos buscan soluciones para afrontar el calor y sobre todo, buscan el mejor precio”.

Lucha ideológica en Francia

Y al margen de que en España todavía es una cuestión de bolsillo, en Francia, además, la elección de un buen sistema de refrigeración se ha convertido en una discusión ideológica.

Mientras Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa, ha dicho que desplegaría un importante plan de aire acondicionado en todo el país si su partido nacionalista llegaba al poder.

Marine Tondelier, líder del Partido Verde francés, se burló de la idea de Le Pen y, en cambio, sugirió la tecnología era "una aberración ambiental que debe superarse" porque expulsa aire caliente a las calles y consume una energía preciosa.

Y propone usar ventiladores, porque son más sostenibles ambientalmente. Quizá habría que prestar atención a este debate galo, por si se cumple el refrán de "cuando las barbas de tus vecinos veas cortar, pon las tuyas a remojar", y más con este calor.