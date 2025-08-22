Equinor se retira de un parque eólico flotante australiano de 2 GW, como ya hizo con proyectos en Vietnam, Portugal y España

Los desarrolladores detrás del parque eólico flotante de Novocastrian en Australia, la noruega Equinor y la australiana Oceanex, han decidido no aceptar la licencia de viabilidad ofrecida por el Gobierno del país para su proyecto de hasta 2 GW en la zona eólica marina de Hunter.

Los planes del proyecto fueron anunciados por Oceanex en 2020, y el gobierno federal otorgó la licencia de viabilidad en febrero de 2025.

El parque eólico incluía el uso de cimientos flotantes en un área de licencia de 500 kilómetros cuadrados y se esperaba que creara más de 3.000 puestos de trabajo durante la construcción.

El ministro de Energía, Chris Bowen, declaró en una entrevista que Equinor y Oceanex no lograron un acuerdo para seguir adelante con el proyecto.

Añadió que el gigante energético noruego se ha retirado como ha hecho anteriormente de proyectos offshore flotante en Vietnam, Portugal y España.

Bowen agregó que Oceanex estaba interesado en seguir adelante con el parque eólico flotante de Novocastrian, "pero son demasiado pequeños para emprender un proyecto tan grande solos".

No tienen acceso al capital. Son expertos en su campo. Serían los primeros en decir que esto es demasiado grande solo para ellos.

"Necesitan un socio y, francamente, un socio internacional, dado que aún no se construye energía eólica marina en Australia, es bastante común en todo el mundo, por lo que no pueden seguir adelante sin ese socio. Pero su interés y sus esperanzas en el Hunter no han disminuido", dijo Bowen .

En un comunicado aparte, Oceanex expresó su decepción por la decisión de Novocastrian de no aceptar la licencia de viabilidad.

Sin embargo, la compañía añadió que explorará todas las opciones para hacer realidad la energía eólica marina en Hunter.

Andy Evans, director ejecutivo y fundador de Oceanex, agregó que los accionistas de la compañía apoyaron plenamente la aceptación y siguen siendo positivos sobre el progreso de la energía eólica marina en la costa del valle de Hunter.

Mientras tanto, Bowen comentó que “es mejor ahora pasar a una licencia de investigación y desarrollo porque todavía hay mucho interés en el Hunter y la gente todavía cree que puede funcionar”.