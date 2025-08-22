La canadiense Cenovus compra MEG Energy por su interés en arenas petrolíferas de Canadá por 5.000 millones de euros

El productor canadiense de petróleo y gas Cenovus Energy ha anunciado que comprará MEG Energy en una operación de efectivo y acciones valorada en 7.900 millones de dólares canadienses (unos 5.000 millones de euros), incluida la deuda, para crear una de las mayores empresas de arenas petrolíferas de Canadá.

Las dos compañías, que combinarán las operaciones de arenas petrolíferas de MEG en Christina Lake en Alberta con los activos vecinos de Cenovus, tendrán una producción combinada de arenas petrolíferas de más de 720.000 barriles por día.

MEG Energy rechazó en junio una oferta de adquisición hostil de Strathcona Resources, calificando la oferta de inadecuada y no en el mejor interés de sus accionistas, y lanzó una revisión estratégica para explorar mejores alternativas, según publica Reuters.

James McFarland, presidente de MEG Energy, ha señalado que su junta directiva y un comité especial "concluyeron que la transacción propuesta con Cenovus representa la mejor alternativa estratégica".

Y ha reconocido que es una reflexión después de considerar la oferta no solicitada de Strathcona y dialogar con múltiples partes.

Strathcona Resources no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters de comentarios sobre si estaba considerando una oferta mejorada u otras opciones en respuesta a la oferta de Cenovus.

La oferta de Cenovus de 27,25 dólares canadienses por acción otorga a MEG un valor patrimonial de aproximadamente 6.930 millones de dólares canadienses (más de 4.200 millones de euros), según cálculos de Reuters.

Representa una prima del 27,9% respecto al último cierre de MEG, antes de que Strathcona lanzara la oferta hostil en mayo.

Según el acuerdo, los accionistas de MEG recibirán el 75% de la contraprestación en efectivo y el 25% en acciones de Cenovus.

Se espera que el acuerdo, aprobado por el directorio de MEG, se cierre en octubre de este mismo año 2025.