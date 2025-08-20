BBVA coloca 1.000 millones de euros en un bono 'verde' a diez años y un cupón anual del 3,75%

BBVA ha colocado una emisión de deuda en formato sénior no preferente y etiqueta 'verde' de 1.000 millones de euros y con un vencimiento a diez años, según han informado fuentes financieras.

La emisión ha partido con un precio de 'midswap' más 135 puntos básicos. La sobredemanda obtenida, de más de 1.850 millones de euros, ha permitido rebajar el diferencial a 108 puntos básicos.

El bono pagará un cupón anual de 3,75%. Los bancos encargados de la colocación han sido BBVA, BNP Paribas, Intesa San Paolo, Natixis y Nomura.

La emisión, cuya amortización se prevé para agosto de 2035, forma parte del plan de financiación del banco para 2025.