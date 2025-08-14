El petróleo y el gas 'ignoran' a Trump: por qué no suben pese a la amenaza de más aranceles a Rusia si Putin no para la guerra

Los mercados internacionales de petróleo y gas están ignorando las amenazas del presidente Donald Trump de imponer hasta un 100% de aranceles a los países que compren petróleo ruso, en el caso de que este viernes, 15 de agosto, su presidente, Vladimir Putin, no dé su brazo a torcer con un alto el fuego en Ucrania.

"Dada la respuesta de los precios a las noticias, parecería que las amenazas actuales son consideradas una táctica de negociación por parte de Trump y poco más”, señalan los analistas de petróleo de Kpler.

"El mercado percibe ahora mismo que Trump va a ceder", apunta por su parte desde la consultora Rapidan Energy. De hecho, los precios del petróleo llevan varios días a la baja y se mantienen en la franja de los 65 dólares el barril Brent. "Los operadores parecen creer que el presidente está fanfarroneando y que el arancel no entrará en vigor".

Y en el caso del mercado del gas, en EEUU los precios mayoristas apenas están experimentando un 1% de subidas, y en Europa y Reino Unido también ligeramente, pero debido a la ola de calor, la baja producción eólica y la generación nuclear francesa, que han aumentado la demanda.

El índice holandés TTF, el de referencia en Europa, lleva ya mes y medio en la franja de los 33-34 euros/MWh.

Más producción y menos demanda

India, China y Turquía son los tres mayores importadores de petróleo ruso, los más expuestos, por eso, si finalmente Trump hace efectiva la amenaza, la industria petrolera india cree que si su país dejara de comprar petróleo ruso hoy, los precios mundiales del crudo podrían subir a más de 200 dólares por barril.

Los cálculos lo hacen recordando lo que ocurrió en marzo de 2022, cuando el petróleo ruso quedó excluido de los mercados mundiales tras la invasión de Ucrania, impulsando los precios del crudo Brent a un máximo de 137 dólares por barril.

Pero no se vive el mismo escenario. Las últimas previsiones de la OPEP apuntan a que en 2025 la producción internacional, sumando tanto la de los países pertenecientes al cartel como de terceros, crecerá alrededor de 0,8 mb/d en 2025, hasta alcanzar un promedio de 54 mb/d.

Y además, las reservas de crudo de EEUU han aumentado inesperadamente en 3 millones de barriles, hasta los 426,7 millones de barriles, según ha informado la Administración de Información Energética. Los analistas encuestados por Reuters esperaban una reducción de 275.000 barriles.

"Estas exportaciones de crudo siguen siendo inferiores a lo que estábamos acostumbrados, y están cayendo debido al retroceso arancelario", dijo John Kilduff, socio de Again Capital en Nueva York, añadiendo que la continua disminución de las exportaciones podría pesar sobre los precios.

Y como guinda, la Agencia Internacional de Energía ha elevado su pronóstico de crecimiento del suministro de petróleo para este año, pero reduciendo el de la demanda.

Crudo con destino desconocido

Según la AIE, los ingresos por exportaciones petroleras de Rusia han aumentado un 7% o 900 millones de dólares en julio respecto a junio, alcanzando los 14.300 millones de dólares, aunque representó alrededor de 2.100 millones de dólares menos que hace justo un año.

El crecimiento de los ingresos fue impulsado por un día adicional en julio en comparación con junio y por más exportación, pese a la caída de los precios. Los volúmenes físicos de exportación en julio aumentaron un 1,4% mes a mes a 7,3 millones de barriles por día, igualando el volumen de exportación del año anterior.

Los envíos de petróleo crudo subieron 20.000 bpd frente a junio, totalizando 4,6 millones de bpd o 80.000 bpd más que hace un año, mientras que las exportaciones de productos derivados del petróleo crecieron un 2% a 2,6 millones de bpd u 80.000 bpd menos que hace un año.

El promotor de este aumento significativo de exportación de crudo ruso ha sido Turquía y las entregas con destino desconocido, porque China redujo sus importaciones de petróleo de Rusia en 300.000 bpd intermensual y 600.000 bpd interanual.

E India redujo sus importaciones de Rusia en 400.000 bpd intermensual y 500.000 bpd interanual. En cambio, Turquía las incrementó en 100.000 bpd intermensual y 100.000 bpd interanual, hasta 1 millón de bpd.

Las entregas con destino desconocido fueron 1 millón de bpd más altas intermensualmente en julio, hasta 1,3 millones de bpd; el año pasado casi no hubo entregas de este tipo.

En definitiva, los elevados aranceles a los compradores rusos de petróleo, en el hipotético caso de que se aprobara, pondría en peligro el esfuerzo de Trump por reducir los precios de la energía, que desea que caigan por debajo de los 64 dólares por barril.

Y además, Trump ha dicho ante los medios del país que los bajos precios del petróleo obligarían a Rusia a poner fin a su guerra en Ucrania, justo todo lo contrario de subir los aranceles al 100%.