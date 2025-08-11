La sueca Eurobattery Minerals comienza los trabajos en la mina de wolframio del Proyecto de Tungsteno San Juan (Orense)

Excavadora de la sueca Eurobattery Minerals en la mina de wolframio del Proyecto de Tungsteno San Juan (Orense) Eurobattery Minerals

La empresa minera Eurobattery Minerals AB comunica hoy que su filial española Tungsten San Juan S.L. ha iniciado las obras en la mina a cielo abierto del proyecto de wolframio San Juan, en Orense.

Estos trabajos se ajustan a nuestra estrategia de inversión y constituyen el primer paso del proceso para iniciar la producción de wolframio a finales de 2026.

TSJ ha contratado a un contratista local con amplia experiencia, procedente de la región de Orense, para realizar los movimientos de tierra en la mina.

Con experiencia previa en proyectos mineros, la empresa local cumple con las más estrictas normativas en materia de salud, seguridad y medio ambiente.

“Como parte de nuestra política de contenido local, nos comprometemos a contratar proveedores de servicios y contratistas regionales siempre que sea posible, garantizando así que el proyecto San Juan genere beneficios tangibles para la economía y la comunidad local", declaró Roberto García Martínez, director general de Eurobattery Minerals.

"Nos complace colaborar con un contratista local cualificado y nos enorgullece contribuir al desarrollo regional a medida que avanzamos hacia la producción responsable de tungsteno en Europa”.

Los trabajos en la mina incluyen la mejora de la infraestructura, así como la extracción de residuos y mineral mediante excavadoras y camiones.

El trabajo en la mina a cielo abierto se realiza sin necesidad de voladuras, gracias a las características blandas de la roca. Esto marca el inicio de la producción de tungsteno, prevista para el cuarto trimestre de 2026.

“Iniciar los trabajos en la mina con un socio local de confianza refleja nuestro compromiso con la minería responsable y la colaboración local".

"La política de abastecimiento de proximidad es un pilar fundamental de nuestro trabajo en TSJ. Este es un proyecto importante para Ourense, Galicia y Europa, ¡así que estoy muy emocionada de ponerlo en marcha!”, declaró Agne Ahlenius, directora general de TSJ.

La mina San Juan se encuentra cerca de la localidad de A Gudiña, en la provincia de Orense. Las primeras reservas probadas de mineral, confirmadas mediante perforación de núcleos en el proyecto San Juan, se estiman en 60.000 toneladas. La alta ley de tungsteno (WO₃) es del 1,3%, lo que contribuye a la viabilidad económica del proyecto.