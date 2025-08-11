La danesa Orsted se hunde hasta un 28% tras anunciar una ampliación de capital de más de 8.000 millones de euros

Rasmus Errboe, CEO del gigante danés Orsted, en la presentación del informe 'Offshore wind at a crossroads' en el evento anual de WindEurope en Copenhague (Dinamarca). Orsted

Orsted, el mayor promotor del mundo de energía eólica marina, ha anunciado este lunes la suspensión del proceso de desinversión parcial del proyecto 'Sunrise Wind', frente a las costas de Nueva York.

Y también una ampliación de capital mediante la emisión de derechos de suscripción preferente por importe de 60.000 millones de coronas danesas (8.037 millones de euros), lo que hundía la cotización de las acciones de la compañía hasta un 28,6%.

En un comunicado, la empresa ha explicado que, tras la reciente evolución adversa del mercado eólico marino estadounidense, no considera posible completar la desinversión parcial prevista de su proyecto eólico marino 'Sunrise Wind' en condiciones que proporcionen el fortalecimiento necesario de la estructura de capital de Orsted para respaldar el programa de inversión y el plan de negocio de la compañía.

De este modo, el consejo de administración de Orsted ha decidido este lunes suspender el proceso de desinversión parcial de 'Sunrise Wind' y ha informado de que planea llevar a cabo una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes.

En concreto, la emisión de derechos ascenderá a 60.000 millones de coronas danesas y los accionistas existentes tendrán derecho preferente para suscribir su parte proporcional de la ampliación de capital para, por lo tanto, conservar la misma propiedad relativa que tienen actualmente.

El Estado danés, accionista mayoritario de la compañía, se ha comprometido con Orsted a suscribir su parte proporcional del 50,1% de la emisión de derechos.

Las acciones no suscritas por los accionistas existentes mediante el ejercicio de su derecho de suscripción preferente, ni por otros inversores elegibles, están íntegramente suscritas por Morgan Stanley como garante de la finalización de la operación.

Orsted ha explicado que los fondos de la emisión de derechos se utilizarán para fortalecer la estructura de capital de la empresa y proporcionar flexibilidad financiera para asegurar una capitalización adecuada entre 2025 y 2027.

La danesa convocará una junta general extraordinaria el próximo 5 de septiembre para proponer que los accionistas autoricen al consejo de administración a llevar a cabo la emisión.

Asimismo, como parte de su programa para reforzar su estructura de capital, Orsted continúa avanzando en los procesos de venta de sus parques eólicos marinos 'Changhua 2' y 'Hornsea 3', previamente anunciados.

Además, ha iniciado un proceso de venta para una posible desinversión total de su negocio terrestre europeo.

Orsted espera recaudar más de 35.000 millones de coronas danesas (4.689 millones de euros) en ingresos por desinversiones durante el periodo 2025-2026.

"Dado el desarrollo regulatorio sin precedentes en EEUU, hemos realizado una evaluación exhaustiva de todas las opciones", ha defendido Lene Skole, presidenta del consejo de administración de Orsted.

"Y el consejo de administración de Orsted ha concluido que la emisión de derechos prevista es la mejor opción para la empresa y sus accionistas", ha añadido, para quien esta emisión de derechos fortalecerá la estructura de capital de la empresa y proporcionará solidez financiera entre 2025 y 2027.

Las acciones de Orsted llegaban a bajar este lunes hasta un 28,6% tras la apertura de la Bolsa de Copenhague y limitaban el retroceso al 27% superada la primera hora de negociación. En lo que va de año, los títulos de la compañía ceden alrededor de un 33% de su valor.

Resultados

Por otro lado, la compañía escandinava ha informado también este lunes de que en el segundo trimestre de 2025 obtuvo un beneficio neto de 3.351 millones de coronas (449 millones de euros), frente a las pérdidas de 1.678 millones de coronas (225 millones de euros) del mismo periodo de 2024.

La cifra de negocio aumentó un 14%, hasta 17.135 millones de coronas (2.295 millones de euros).

De este modo, en la primera mitad del año, Orsted contabilizó un beneficio de 8.238 millones de coronas (1.103 millones de euros), frente a las ganancias de 931 millones de coronas (125 millones de euros) del primer semestre de 2024.

La cifra de negocio de la danesa hasta junio aumentó un 10,7% interanual, hasta 37.840 millones de dólares (5.069 millones de euros).