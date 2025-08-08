Enrique Riquelme junto a otros consejeros de Cox comunican a la CNMV la compra de acciones de la compañía

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, y varios integrantes del Consejo de Administración, así como personas estrechamente vinculadas a la compañía e integrantes de su equipo directivo, han adquirido recientemente acciones de la compañía por un importe conjunto superior a los 300.000 euros.

En total, han comprado 29.949 títulos a precios que oscilan entre los 10,20 y los 10,77 euros por acción, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estas adquisiciones, que representan una "muestra clara de la confianza y compromiso" de los máximos responsables de Cox con la estrategia, perspectivas de crecimiento y creación de valor a largo plazo para todos los accionistas, se han producido tras la presentación de los resultados financieros correspondientes al primer semestre del ejercicio, que arrojaron ingresos récord, y tras el reciente anuncio de la operación de compra de Iberdrola México por 4.200 millones de dólares.

Esta adquisición que, además de ser una operación transformacional para la compañía, posibilita que Cox adelante tres años el cumplimiento de su plan estratégico.

La compra de Iberdrola México consolida igualmente su compromiso institucional con los inversores y con la hoja de ruta definida, basada en una combinación de crecimiento orgánico e inorgánico y creación de valor sostenible en las regiones en las que opera.

Entre las compras de acciones, destaca la realizada por el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, quien ha invertido 140.003 euros para adquirir 13.541 acciones a un precio de 10,34 euros por título.

Todas las operaciones se han comunicado debidamente a la CNMV y se han llevado a cabo conforme a la normativa vigente y a las políticas internas de Cox en materia de operaciones con acciones, según dio a conocer esta compañía líder en gestión de agua y energía.

De este modo, los principales accionistas de la compañía son Enrique Riquelme, con el 65,02% del capital; Alberto Zardoya, con el 14,117%; Corporación Cunext, que posee el 5,149%; y, finalmente, AMEA Power, con un 3,773%.