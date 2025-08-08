El Ciadi deniega a España la anulación de otro laudo por los recortes a las renovables a favor de la japonesa Eurus

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha desestimado la solicitud presentada por el Reino de España para anular un laudo por más de 106 millones de dólares a favor de Eurus Energy Holdings Corporation, empresa japonesa vinculada al grupo Toyota, en relación con los recortes al régimen de energías renovables.

En una decisión unánime, el comité ad hoc -presidido por Bernard Hanotiau e integrado por Katherine González Arrocha y Penelope Ridings- concluyó que España no acreditó ninguno de los motivos previstos en el Convenio Ciadi para justificar la anulación del laudo.

Los argumentos presentados por el Estado español, que alegaban falta de motivación, errores procesales graves y desviación del derecho aplicable, fueron rechazados en su totalidad.

El laudo original, emitido en febrero de 2021, determinó que España había incumplido el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) al modificar de forma retroactiva el marco normativo que regulaba las inversiones extranjeras en energía eólica.

El tribunal concluyó que Eurus Energy realizó sus inversiones sobre la base de un marco regulador que fue posteriormente modificado de manera sustancial, lo que afectó a la rentabilidad de los proyectos.

El comité ad hoc ha rechazado esta nueva solicitud de anulación, sumándose a otras resoluciones similares. Según datos disponibles, España ha perdido más de 25 procedimientos ante el Ciadi relacionados con los cambios en el régimen de renovables, y los comités ad hoc han rechazado la mayoría de sus solicitudes de anulación.

Actualmente, España tiene pendientes de ejecución 26 laudos arbitrales relacionados con estos litigios. El importe principal adeudado asciende a 1.492,7 millones de euros, a los que se suman 385,1 millones en concepto de intereses de demora, costas procesales y otros gastos vinculados.

Antecedentes del caso Eurus

Eurus Energy presentó su demanda ante el Ciadi en respuesta a las reformas normativas aplicadas por España entre 2012 y 2014, que modificaron el sistema de incentivos a las energías renovables.

La empresa había invertido en 12 parques eólicos en Galicia y 3 en Asturias bajo un sistema de tarifas reguladas (Feed-in Tariffs o FiT). Entre las reformas introducidas se incluyeron un impuesto del 7% sobre los ingresos por venta de energía, la sustitución del sistema FiT por un nuevo régimen de “rentabilidad razonable”, y la eliminación retroactiva de primas abonadas antes de 2013.

Eurus Energy presentó su reclamación en virtud del TCE, alegando expropiación indirecta, denegación de justicia y violación del principio de trato justo y equitativo (FET).

En noviembre de 2022, el tribunal del Ciadi concedió a Eurus una compensación de 106,2 millones de dólares, más intereses desde el 1 de junio de 2021 y aproximadamente 4 millones de dólares en costas legales. El importe total adeudado asciende actualmente a unos 113 millones de dólares (aproximadamente 97 millones de euros).