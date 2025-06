El Gobierno blinda los pagos de 60.000 plantas renovables para evitar su 'asfixia' con los precios cero en 2025

Los precios cero e incluso negativos de la electricidad se han convertido en la mayor amenaza para la viabilidad de los proyectos renovables en España.

Por eso, el Gobierno ha introducido en el decreto antiapagones una salvaguarda clave: ajustar el sistema de ayudas que siguen recibiendo miles plantas renovables para evitar su asfixia financiera en 2025.

La medida, incluida en el Real Decreto-ley 7/2025, reduce en un 25% el mínimo de horas de funcionamiento exigidas a determinadas instalaciones de renovables, cogeneración y residuos para poder acceder a la retribución regulada del sistema Recore.

El sistema Recore garantiza una rentabilidad regulada a las plantas construidas antes del nuevo sistema de subastas. Cuando los ingresos que obtienen por vender electricidad no alcanzan ese umbral de rentabilidad, el sistema les compensa con un pago adicional con cargo a la factura de la luz.

Hablamos de unas 60.000 instalaciones solares fotovoltaicas, que suman en torno a 4 gigavatios (GW) de potencia, así como a unos 2,3 GW de termosolar, parte de los cuales están en riesgo de incumplir los requisitos por el aumento de horas con precios cero.

Este recorte de horas mínimas introducido por el Gobierno es especialmente relevante porque, si las instalaciones no alcanzan ese umbral, pierden una parte importante del apoyo económico previsto por ley, incluso aunque hayan estado generando energía.

“Desde marzo de 2024 ha aumentado sensiblemente el número de horas con precios de mercado diario de la electricidad nulos o negativos, acentuándose esta situación en abril y mayo de 2025, destacando este último mes, en el que este fenómeno se ha producido en todas las horas entre las 12:00 y las 17:00”, recoge el decreto.

El Ejecutivo admite que esta situación no estaba contemplada cuando se calcularon los requisitos mínimos para este periodo regulatorio (2023–2025). “Esta circunstancia no fue prevista en la estimación de las horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento […], no siendo posible su revisión por vía reglamentaria”.

Por ello, "con objeto de que las instalaciones con régimen retributivo específico no vean minorados sus ingresos anuales previstos, es preciso reducir de forma urgente y excepcional, para el año 2025, los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento”, detalla.

El riesgo de 2026

El sector renovable ha recibido la medida con alivio y la valora de forma positiva. No obstante, advierte que el problema no se resolverá en 2025 y reclama una visión de largo plazo.

“Es una buena noticia que se haya arreglado para este año 2025. Sin embargo, no acaba de arreglar lo que pueda ocurrir en 2026", explica José María González Moya, director general de APPA Renovables, a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Ahora lo que puede pasar es que, al no modificar el no cómputo de horas con precios cero y negativos, este mismo problema exista el próximo año”, advierte.

González Moya insiste en que el sector lleva tiempo reclamando una reforma más profunda. “Siempre hemos pedido que no se computen esas horas a precio cero o negativo en el mínimo de horas", apunta.

Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) consideran la decisión un paso en la dirección correcta, aunque advierten de la necesidad urgente de una reforma estructural que adapte el sistema a la nueva realidad del mercado eléctrico.

“Es una medida que en principio afecta a todas las plantas del Recore y nos parece muy adecuada". Sin embargo, "confiamos en que en el futuro haya un real decreto que termine de adecuar el Recore a la nueva situación de los mercados eléctricos”, explican desde la asociación fotovoltaica a este diario.

La rentabilidad, en mínimos

La rentabilidad de los parques solares en Europa se ha desplomado a niveles mínimos y España registra las cifras más bajas. El rápido crecimiento de la fotovoltaica, combinado con la falta de demanda e infraestructuras clave como el almacenamiento, está tensionando el modelo hasta su límite.

En España, la denominada “tasa de captura”, que mide la rentabilidad real de los activos de energía fotovoltaica, se situó en nuestro país en torno al 7% en mayo.

Se trata de una caída significativa respecto al 43% registrado hace un año y frente al ratio de más del 70% que había en 2023, según datos de London Stock Exchange Group (LSEG) recopilados por Bloomberg.

Según otro análisis de Standard & Poor's Global Platts, los precios diarios capturados por la solar en España en mayo rondaron los 4 euros por megavatio hora (MW/hora), es decir, un 70% menos que hace un año.