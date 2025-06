Las eléctricas señalan a REE como único responsable del apagón: "No tomó las decisiones adecuadas para evitarlo"

"Las desconexiones iniciales en los segundos previos al apagón generalizado del 28 de abril evidencian un problema sistémico de control de tensión". Con esta contundencia, AÉLEC, la asociación que representa a las grandes eléctricas, señala a REE (Red Eléctrica), el operador del sistema, como responsable del cero energético.

"Dispone y tiene a su alcance todas las centrales que están funcionando en España, sin ningún límite, ni por tecnología ni por precio", señala Marina Serrano, presidenta de la patronal eléctrica. "El informe presentado la pasada semana de REE dice que no había nada relevante antes de las 12, pero sí lo hay", añade.

Con estas afirmaciones, AÉLEC presenta un largo informe, realizado por INESCTEC y COMPASS LEXECON, donde apunta a una mala gestión del operador del sistema no sólo en la programación del día anterior, sino también en tiempo real.

"Ese día íbamos por la carretera muy rápido, y sin cinturón de seguridad, ahora no hay apagones porque REE se ha puesto el cinturón y ha reducido las sobretensiones por encima del 50% desde entonces", señala por su parte, Marta Castro, directora de regulación de AÉLEC.

Desde el 29 de abril, Red Eléctrica está gestionando el sistema con una operación reforzada, es decir, aumentando las restricciones técnicas, con más centrales convencionales que aportan más potencia síncrona, "y eso apunta a que algo no se estaba haciendo bien".

Solo un ciclo en el sur

Para las grandes eléctricas representadas en AÉLEC, "los eventos del 22 de abril sugieren que el control de tensión fue insuficiente en algunas zonas, y que esta situación no se corrigió el 28 de abril, responsabilidad de REE".

"Por parte de la generación convencional, sí respondió a las obligaciones de control de tensión y todas las centrales respondieron sin problema, incluso por encima de los requisitos solicitados. Así que la única evidencia es que no había suficiente generación convencional acoplada", detalla.

De hecho, el informe no entiende que "el número de grupos térmicos acoplados no sólo fuera el más bajo del año, sino que casi todos estuvieran concentrados en el norte". Y dan cifras. "Mientras que en el norte, el porcentaje era del 78%, en Extremadura, una zona con una alta concentración renovable, solo había un 12%, en Castilla-La Mancha un 4% y en Andalucía un 3%", detalla.

"El control de tensión es una cuestión local, no sirve tener centrales síncronas en el norte y solo una en el sur. Y además, no se entiende tampoco por qué no se buscó alternativas al ciclo combinado programado el día anterior que se declaró indisponible para estar funcionando, con cinco centrales hidráulicos en el bajo Tajo preparadas para operar", apunta por su parte Castro.

"Una gestión del sistema que venía siendo poco eficaz desde días atrás, como así ha quedado constatado en varios informes, y con una operación en tiempo real que no consiguió controlar la tensión", puntualiza.

El 28 de abril hubo apagón, y el 22 no porque entonces "el sistema eléctrico tenía acopladas 18 unidades de generación convencional, y el 28 solo 11 unidades".

Interconexión con Francia

Además de amortiguar las oscilaciones a partir de las doce del mediodía, hay un consenso sobre que se produjo un fenómeno que emperó la situación: "la interconexión con Francia", señalan los técnicos del informe.

"Debilitó la respuesta de sobretensión que había en España. REE dice que no tuvo importancia, pero no estamos de acuerdo, porque cambió justo en el mismo momento que se produjo el disparo de todas las plantas", recalcan.

"Cuando el sistema peninsular necesitaba importar electricidad de Francia, se puso a exportar en continua. Si no hubiera tomado esa decisión es difícil calcular qué hubiera ocurrido, porque no disponemos de esos datos en tiempo real, que sí tienen REE y el operador del sistema francés, REN", inciden.

En cualquier caso, los técnicos del informe señalan que la pérdida de sincronismo se hubiera retrasado y, en ese tiempo adicional, podría haber dado una oportunidad al sistema eléctrico para reequilibrarse con otras medidas.

El día 22 de abril, que también hubo disparos de plantas de generación y de demanda por sobretensiones. A diferencia del día del apagón total, REE decidió revertir el modo de operación en modo alterna, algo que no sucedió el 22, y controló la situación, recuerdan en el informe.

Enfado de las eléctricas

Por último, AÉLEC quiere dejar claro "el compromiso de las empresas asociadas en el esclarecimiento de los motivos, que han respondido a todos los requerimientos de información tanto en tiempo y forma".

"Con seriedad e integridad de los datos aportados, hemos velado por aplicar el principio de prudencia. Nos hemos asegurado de que la información ofrecida sea para un técnico riguroso y apartado de ningún juicio sesgado", asegura.

"Lamentamos profundamente que no se haya intercambiado información, y que haya normativa que señala de forma explícita que el operador del sistema puede organizar una investigación abierta e inclusiva", agrega.

"Las centrales de AELEC funcionaron de forma correcta tanto antes como después del apagón, e incluso en muchos casos por encima de las exigencias técnicas y regulatorias. No fueron las centrales las causantes del apagón, sino por la falta de control de tensiones, y que el efecto fue la desconexión", prosigue.

"En el informe de REE hay lagunas graves y acusaciones sin presentar datos, los datos en tiempo real solo las tiene el operador del sistema", critica.

Así que, en su opinión, todo esto se trata de "un grave conflicto de intereses en un evento de tal magnitud".

Y concluye que "REE es el único responsable de garantizar el suministro y de controlar la tensión, además de tener a su alcance multitud de herramientas. El problema del 28 no activó todos y cada uno de los recursos que tiene a su alcance para controlar los problemas de tensión".

"En zonas tan críticas como Andalucía no se despachó más que un ciclo combinado. Como en la zona con una concentración de muchísima generación renovable, se intentara rescatar a toda Andalucía con un único grupo", detalla.

El 28 de abril, disponía de 130.000 MW de generación para hacer frente a un problema de 30.000 MW de demanda.