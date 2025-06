Brufau (Repsol) pide evitar medidas "transversales" que lleven a Europa a "perder la batalla" con EEUU y China

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha solicitado medidas concretas para reducir el coste de la energía y que actúen de forma específica en el sector del automóvil, dejando de lado medidas "transversales" que solo llevan a Europa a "perder la batalla" frente a Estados Unidos o China.

Esta ha sido una de las principales reflexiones que ha compartido el responsable de Repsol durante su intervención en el XII Encuentro Sernauto, celebrado este jueves en Ifema Madrid.

Ha alertado de la necesidad de "no perder el optimismo" e impulsar "masivamente" la innovación, la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial, con medidas destinadas exclusivamente a este sector.

"No valen normativas transversales, hay que apoyar al sector de la automoción con políticas de automoción. Hay que apoyar a otros sectores con políticas de otros sectores, pero no es la norma transversal la que nos tiene que servir de base", ha manifestado.

En este sentido, frente al "dogma de fe" impuesto sobre el vehículo eléctrico, Brufau ha pedido "escuchar al ciudadano" y abogar por una convivencia entre este tipo de motorización y la movilidad de combustión interna.

"Alguien decidió que debíamos introducir o cambiar el modelo de la movilidad al margen de las fortalezas tan potentes que tenía Europa. Bien, yo no tengo nada que decir.

El vehículo eléctrico forma parte de la solución de la movilidad, pero no es la única respuesta", ha subrayado.

Renovación de la flota

En consecuencia, ha instado a no negar el vehículo de combustión interna y dar cabida a otras medidas más urgentes como la renovación de la flota, como la "mejor solución" para reducir emisiones.

"El ciudadano necesita cambiar su furgoneta para distribuir sus productos y esto se lo estamos impidiendo a través de estas políticas", ha compartido.

"Es decir, ¿por qué no hay una política que incentive activamente la regulación de la flota? ¿Por qué no potenciamos los biocombustibles como una forma de mantener el motor de combustión interna? ¿Por qué no cambiamos la forma de calcular las emisiones de CO2?", ha cuestionado.

En esta línea, ha hecho un llamamiento a combatir el cambio climático pero sin que sea "un paradigma en sí mismo" y que esta lucha avance por el mismo camino que la búsqueda de la competitividad de la industria europea.