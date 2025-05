Un mes de apagón sobre el apagón: lo que sabemos y lo que no sabemos del colapso del sistema eléctrico

A punto de cumplirse un mes del apagón que dejó a oscuras a la Península, todavía no se ha explicado qué fue lo que provocó un cero energético en todo el sistema eléctrico ibérico. Mientras tanto, se han abierto varias líneas de investigación con distintas hipótesis, ninguna confirmada todavía.

Las líneas de investigación activas abarcan desde el análisis técnico de la secuencia de fallos en los 'milisegundos previos', hasta los problemas en la integración de renovables con sus problemas de no aportar inercia a la red.

Todavía sobrevuela (con cada vez mucha menor fuerza) la hipótesis de ciberataque, además de otras que apuntan a Europa por una oscilación "anómala" de su sistema eléctrico, e incluso una mala praxis de protocolos de operación o la falta de infraestructuras convencionales.

Al frente de los análisis está la Comisión de Investigación creada por el Gobierno con el Ministerio para la Transición Ecológica al frente, junto con los Ministerios de Defensa, del Interior y de Transformación Digital.

Paralelamente, también se han abierto otras vías de análisis por parte del operador del sistema portugués, de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-e) y del regulador europeo (ACER).

Otro tanto han hecho la CNMC, los operadores privados (las grandes eléctricas), el Centro Nacional de Inteligencia, el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), el Instituto Nacional de Ciberseguridad, así como el Consejo de Seguridad Nuclear.

La propia Comisión Europea ha confirmado un informe independiente sobre el apagón que “ya está en marcha” y “será público” entre 6 meses y un año. Y desde el Congreso de los Diputados y el Senado, también se han anunciado sendas comisiones de investigación paralelas.

Qué se sabe del apagón

La vicepresidenta tercera para Transición Ecológica ha dicho en varias ocasiones lo que se sabe hasta la fecha. "Pasadas las 12.30 horas se iniciaron tres eventos de pérdida de generación por un acumulado de 2,2 gigavatios (GW) en las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla en poco más de veinte segundos -entre las 12:32.57 horas y las 12:33.17 horas-".

"Se detectó una situación de sobretensión en el sistema eléctrico peninsular, "cuya causa y consecuencia están todavía por concretar", continuó en su última comparecencia en el Congreso.

Todo ello llevó a unas desconexiones de los sistemas de generación en cascada, con un total de 15 gigavatios (GW) -unos 10 GW procedentes de las operaciones de deslastre y otros 5 GW de la interconexión-.

Además, se detectaron "dos oscilaciones en el sistema eléctrico europeo que se registraron media hora antes del apagón en la Península Eléctrica".

Por su parte, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en su última aparición pública esta semana pasada, señaló que las causas que llevaron a ese cero eléctrico peninsular son "acumulativas", aunque dijo que era "importante decir claramente qué no pasó" ese día.

"Lo que no pasó es que no había un problema de potencia asíncrona; no faltó inercia en el sistema; no hubo una sobrecarga en la red, ni cortocircuitos; no hubo ciberataques; funcionaron bien los deslastres; y no tuvimos problemas de control de tensión en la red de transporte".

Para la máxima responsable del operador del sistema, "la investigación es siempre demasiado lenta. Tenemos inversores interesados en esclarecer lo que pasó. Pero nosotros no estamos investigando". "Le entregamos datos al Ministerio, a la CNMC, a la Audiencia Nacional y también a la UE", sentenció.

"Es lo que hemos hecho, recopilar los millones de datos y cuidar la confidencialidad de información de terceros". En su opinión, todavía es pronto para determinar las causas.

Qué no se sabe del apagón

Hasta aquí lo que ya sabemos que ocurrió. Es decir, somos conscientes de todo aquello que no pasó. Sin embargo, todavía hay muchas cosas encima de la mesa que permanecen ocultas.

"Ha habido episodios pasados de desconexión de partes del sistema y no se han extendido a todo el país y, por otro lado, en los 15 días previos al apagón se multiplicaron las alertas por problemas en la red", han señalado fuentes del sector energético consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia.

"Se están buscando las causas en las consecuencias. ¿Por qué no se sabe todavía nada del contenido de las cajas negras? La red eléctrica es como un aeropuerto y el operador del sistema (REE) es como la torre de control. Sabe todo lo que entra y sale y cuándo y cómo lo hace", apuntan.

El evento desencadenante específico que provocó esa pérdida masiva y simultánea de generación eléctrica sigue sin identificarse plenamente. No se ha determinado con precisión hasta qué punto, la variabilidad de su producción y la limitada capacidad de respaldo contribuyeron al colapso.

Y aunque hubo incidentes menores en los días previos (oscilaciones de tensión, problemas de exportación e inestabilidad por renovables), no se sabe si estos eventos estaban directamente relacionados o si fueron simples antecedentes de un sistema bajo presión.

No está completamente claro tampoco si la desconexión automática de la red francesa fue una consecuencia inevitable del colapso interno, y tampoco se ha determinado si el origen del problema estuvo en una central concreta, en una línea de transmisión específica, en la gestión de la red o en un fallo externo.

"Hay que repensar la forma de operar y proteger los sistemas eléctricos, y eso se hace con almacenamiento masivo, interconexiones, convertidores grid-forming, flexibilidad de la demanda o códigos de red más exigentes", señalaba Antonio Gómez Expósito, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla en un evento organizado por la RAI (Real Academia de Ingeniería) esta pasada semana.

La investigación sigue. Y aunque como Beatriz Corredor dice las "causas son acumulativas", lo que hay que analizar es cuáles fueron y aportar claridad.