Sara Aagesen: "Se está barajando la variable de la sobretensión como motivo del apagón"

Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, ha subrayado este martes que "se está barajando la variable de la sobretensión como motivo del apagón" tras tres semanas del incidente ocurrido el pasado 28 de abril.

En una entrevista en Onda Cero, la vicepresidenta tercera ha explicado qué es el mallado de la red eléctrica y qué tiene que ver con una sobretensión. En concreto, ha detallado que "no era un problema de cantidad de red, de cantidad de cable".

Aagesen ha enfatizado que el Gobierno no quiere hablar de hipótesis, sino de certezas. "No está encima de la mesa, tampoco que haya sido un problema de cobertura o de reserva del sistema energético".

Sobre si el Gobierno tiene algún indicio de un ciberataque como motivo del apagón, la ministra ha remarcado que "aún no se ha descartado".

Asimismo, la ministra ha detallado que siguen contrastando datos de los diferentes operadores para encontrar los motivos, pero cree que no va a ser una única causa y que hasta que no se tengan las causas exactas del apagón no se puede responsabilizar a ningún operador. Además, asegura que no está establecido que el motivo sea una caída en tres plantas.

Respecto a si Red Eléctrica es un operador privado, ha destacado que "desde el punto de vista jurídico es una empresa privada". La ministra ha aclarado que es un operador privado desde el punto de vista jurídico cuya presidencia se elige en un Consejo donde el Gobierno tiene un 20%.

La ministra ha asegurado que el sistema está reforzado y ha hecho una comparación con la aplicación de un "antibiótico de amplio espectro" al sistema para que esté cubierto y evitar que vuelva a pasar.

Futuro de Almaraz

Respecto al futuro de la central nuclear de Almaraz, Sara Aagesen ha confirmado que las eléctricas se han dado un plazo de 15 días para decidir sobre la misma.

De los dos reactores con los que cuenta esta central nuclear, Almaraz I es el primero de los siete reactores que todavía quedan operativos en España que se cerrará. Según el calendario negociado entre las eléctricas y el Gobierno en 2019, este reactor debe desconectarse en noviembre de 2027.

"El cierre del parque nuclear tiene que ver con una decisión tomada por las empresas. Hoy mismo han anunciado que van a verse en 15 días para tomar una decisión", ha señalado.