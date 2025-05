REE pidió cambiar los criterios de protección de la red por la entrada masiva de renovables meses antes del apagón

Red Eléctrica pidió al Gobierno una actualización de los criterios de protección de la red eléctrica meses antes del apagón masivo. En su análisis Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Español (CGP-SEE), publicado en mayo de 2024, el operador del sistema advirtió que el fuerte crecimiento de la generación renovable exige una revisión profunda de las actuales pautas de seguridad.

“La integración masiva de generación renovable supone un cambio estructural en la distribución de la generación y en el comportamiento eléctrico del sistema, lo que puede comprometer la detección y el despeje eficaz de fallos”, advertía el documento técnico, disponible en la página web de Red Eléctrica.

Según detalla el informe, desvelado por Libertad Digital y El Periódico de la Energía, los sistemas de protección actuales fueron diseñados para operar en un entorno dominado por generación convencional —térmica, nuclear e hidráulica—, basada en generadores síncronos.

Estos dispositivos tienen un comportamiento bien conocido frente a fallos como los cortocircuitos, lo que permite a las protecciones actuar de manera fiable y garantizar la estabilidad y continuidad del suministro.

Sin embargo, el operador del sistema advirtió que el escenario ha cambiado. La creciente penetración de fuentes renovables, como la solar fotovoltaica y la eólica, introduce tecnologías basadas en electrónica de potencia que no aportan las mismas señales de cortocircuito que los generadores síncronos. Tal como señaló Red Eléctrica en mayo de 2024, la respuesta de estos sistemas ante fallos eléctricos depende del tipo de control del convertidor y de las limitaciones técnicas definidas en la normativa.

De este modo, este comportamiento puede hacer que las protecciones no se activen adecuadamente o incluso que no lleguen a detectar ciertos fallos. “En zonas donde exista una alta penetración de generación basada en electrónica de potencia, el comportamiento de algunas funciones de protección puede no ser el esperado al verse afectado por las condiciones específicas de estos generadores”, recogía el informe.

Por este motivo, el operador del sistema concluía que es imprescindible actualizar los sistemas de protección, revisar sus configuraciones y realizar estudios específicos sobre el comportamiento de los convertidores electrónicos en condiciones de fallo, para asegurar que la red siga siendo segura y fiable ante el nuevo modelo energético.

El documento recuerda que los anteriores marcos normativos sobre protección del sistema eléctrico datan de hace décadas. Los Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Peninsular Español (CGP-SEP) fueron publicados en 1996, mientras que los Criterios Generales de Protección de los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (CGP-SEIE) se difundieron en 2011.

Red Eléctrica presentó el 27 de junio su propuesta de actualización de los criterios de protección a la CNMC, pero finalmente se aclaró que la autoridad competente para aprobarla es el Ministerio para la Transición Ecológica. La propuesta fue recibida hace tres meses, según el departamento que dirige Sara Aagesen.

Investigación

Tras el apagón total del pasado lunes 28 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que exigiría todas "las responsabilidades" pertinentes a las compañías eléctricas, a las que llamó "operadores privados" de electricidad. Incluía también en este grupo a la operadora del sistema Red Eléctrica (REE), pese a tener papeles muy diferenciados en el sector energético.

Esa desconfianza por su actuación ha provocado que las principales eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa y EDP, entre otras), de la mano de su patronal, aelēc, hayan solicitado participar en la investigación de la comisión creada para conocer las causas del apagón.

Según fuentes consultadas por este diario, "las eléctricas se temen que el Gobierno intentará diluir responsabilidades del principal sospechoso, que es Red Eléctrica, y extenderlas a otros". Para ello, las compañías han enviado una carta para que se les incluya, al igual que participa el operador del sistema, como invitadas en ese comité de análisis.