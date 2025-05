El dilema de REE: si endurece las restricciones que eviten nuevos apagones subirá el precio de la luz

El apagón total en la Península Ibérica del pasado lunes 28 de abril ha empujado a bucear más aún en cómo funciona el sistema eléctrico en nuestro país para intentar entender por qué ocurrió. Primero, hay que saber que el mix de generación se establece en un mercado mayorista conocido como pool y, por tanto, entran primero las tecnologías más baratas. Y la producción fotovoltaica lo es en las horas solares.

Sin embargo, Red Eléctrica (REE), la operadora del sistema, cuenta con cierto margen de maniobra para decidir qué tecnologías deben participar en la generación para asegurar el suministro a toda la población.

Lo hace a través de lo que se conoce como 'restricciones técnicas', y con esta herramienta puede decir a un parque solar que no vierta su producción a la red o pedir a un ciclo combinado que se ponga a funcionar. Pero este movimiento hay que retribuirlo. O sea, hay que dejar fuera generación que se ha casado muy barata en el mercado por otra a la que se tiene que pagar por ponerse a trabajar de un momento a otro. Un coste que se traslada a la factura de la luz.

"Una vez que se reciben los resultados del mercado eléctrico y los programas individuales de los generadores, se comprueba que son compatibles con la seguridad de suministro y se modifica el programa de generación o bombeo que sea necesario para cumplir con los criterios de seguridad", explican fuentes próximas a REE a EL ESPAÑOL-Invertia.

La operadora del sistema asegura el correcto funcionamiento del sistema tras la pérdida de cualquier elemento (criterio conocido como N-1) y mantener un adecuado perfil de tensión. Y además REE gestiona los mecanismos de balance para asegurar el equilibrio entre generación y demanda que no han presentado ninguna anomalía o cambios en sus requerimientos.

Encarecer la factura

Este proceso, “restricciones técnicas”, supone un coste para el conjunto de los consumidores que se repercute en su factura. "Esta actuación del operador del sistema se limita a la imprescindible para no alterar el resultado del mercado, que es el que determina el mix de producción", explican las mismas fuentes.

Su participación suele variar cada día, pero en los últimos meses ha ido en aumento hasta suponer en algunos momentos entre el 10% y el 20% del mix eléctrico.

Pero ¿cuántas restricciones técnicas pueden aplicarse cada jornada? "No hay un límite, se supone que lo que sea necesario para garantizar la seguridad del suministro", señala a este diario Javier Colón, CEO en la consultora Neuro Energía y presidente en ACENEL (Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica).

"Después de celebrarse el mercado diario, REE decide si quita unas centrales y pone otras si una zona está sobrecargada o no se puede garantizar el suministro por un fallo", continúa. "Suele quitar las que han casado en el mercado que son las que económicamente más baratas, pero puede que ocasionalmente no sea así y pida entrar a otras".

Por ejemplo, "en primavera, puede que vea necesario que entre alguna nuclear que no ha casado en el pool y en diciembre, si hay ciclos suficientes, no convoca tantas restricciones", dice el experto. De lo que no hay duda es de que la factura de la luz será más cara cuanto más convoque y cuanto más caras sean esas centrales.

"Hay que pagarlas lo que pidan, porque resuelven restricciones técnicas, pero luego la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) vigila que los precios que oferten los productores estén dentro de un orden razonable".

Las más caras, en 2025

Según explica Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero, en redes sociales, "el coste de resolución de restricciones está disparado de enero a abril de 2025, con costes diarios de 474 millones de euros, y con coste de restricciones en tiempo real de 654 millones".

El coste de restricciones de cada hora se divide por la demanda de esa hora para determinar el coste unitario euros/MWh, y todos los clientes lo pagan en función de su consumo. El resultado del despacho económico a las 12:00 del pasado día 28 y lo que estaba funcionando después de aplicar las restricciones fue que la nuclear subió de 1.763 MW que habían casado por precio, a 3.381 MW y los ciclos combinados de gas subieron de 0 a 971 MW.

"Ahora están convocando mucho, porque hay poca demanda y mucha producción renovable, por tanto, el peso relativo en la factura será mucho mayor", apunta por su parte Colón.

El precio del mercado mayorista eléctrico desciende este domingo hasta los 11 euros/MWh, y durante diez horas del día, la luz será de coste cero o incluso negativo, en un intervalo que irá desde las 09.00 horas hasta las 19.00 horas. Tras darse un mínimo histórico de -10 euros/MWh el pasado jueves, el mínimo del domingo será de -5,01 euros/MWh.

Boom solar

En estos años, España vive un boom de crecimiento fotovoltaico, de hecho, en marzo esta tecnología ya se convirtió en la primera en potencia instalada. Así que es fácil de suponer que la energía solar alcance cifras récord. En 2024, ya aportó más del 21% de la electricidad, frente al 17% de 2023. Como todos los parques solares generan al mismo tiempo -en las horas de sol-, se 'canibalizan' sus precios y de ahí que, entre otras razones, caiga su precio incluso hasta marcar cifras negativas.

Los días 21, 23 y 25 de abril se produjeron diferentes máximos de potencia instantánea de la generación fotovoltaica y solar térmica. Estos récords de generación se han producido por la disponibilidad del recurso renovable, no porque Red Eléctrica haya actuado para tratar de lograrlos.

Y Red Eléctrica no tiene influencia en los precios de los mercados de producción, ajenos a su gestión.

De hecho, "la parada de las nucleares durante una sucesión de días con alta contribución renovable es una elección voluntaria por parte de sus propietarios. Los resultados de los mercados eléctricos son los que determinan la producción de las plantas, no una decisión del operador del sistema", concluyen las fuentes próximas al operador del sistema.