Donoso, líder de la patronal solar: "¿Cómo es posible que la desconexión de dos plantas colapse el sistema eléctrico?"

El apagón masivo que dejó sin luz a la península ibérica el pasado lunes ha desatado una auténtica caza de brujas. Aunque tanto el Gobierno como Red Eléctrica han desvinculado la elevada generación renovable del origen del colapso, no han faltado voces que señalan directamente a la energía solar fotovoltaica como responsable.

Acusaciones “oportunistas” y más propias de “charlas de bar”, en palabras de José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), quien advierte del serio daño reputacional que estos mensajes pueden causar a un sector esencial para el futuro energético y económico del país.

Mientras la investigación sobre lo ocurrido el día 28 de abril avanza, EL ESPAÑOL-Invertia entrevista al principal portavoz del sector solar para entender lo que se sabe hasta ahora y aclarar algunas de las desinformaciones que circulan sobre la fotovoltaica

¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Se conoce más sobre esas dos plantas del suroeste español que, según Red Eléctrica, pudieron estar detrás del colapso?

Lo que sabemos es que hay una incidencia en una planta supuestamente fotovoltaica en el suroeste de España a las 12:33. Un segundo y medio más tarde, una segunda incidencia, supuestamente en una segunda planta fotovoltaica que también se desconecta.

Unos segundos después, los sistemas automáticos de Francia cierran la interconexión y es a partir de ahí cuando empieza a desconectarse paulatinamente todo el sistema eléctrico. Se desconecta la fotovoltaica, la hidráulica, los ciclos combinados, la nuclear... En diez minutos cae todo el sistema eléctrico español de manera secuencial.

"El año pasado hubo un momento en el que se desconectaron simultáneamente dos nucleares y no pasó nada"

Lo que aún no se comprende, y está pendiente de aclaración, es cómo es posible que la desconexión de una o incluso dos plantas fotovoltaicas pueda desencadenar un colapso de todo el sistema eléctrico, que cuenta con más de 125.000 megavatios (MW) de potencia instalada.

El año pasado, por ejemplo, hubo un momento en el que se desconectaron simultáneamente dos centrales nucleares y no pasó nada. Del mismo modo, las desconexiones puntuales de plantas fotovoltaicas ocurren con frecuencia sin perturbar el sistema. Por eso, el origen del problema no puede estar únicamente en la pérdida de generación asociada a una o dos plantas fotovoltaicas.

Por ahora no disponemos de información concluyente y debemos ser muy cautos. Lo único que sabemos es lo que ha comunicado Red Eléctrica: se ha producido una caída de demanda en el suroeste español a raíz de dos incidencias, aparentemente vinculadas a plantas fotovoltaicas. Sin embargo, no se ha especificado cuáles son esas plantas, y la información está siendo muy limitada.

En cualquier caso, la responsabilidad de un productor fotovoltaico es inyectar energía a la red cumpliendo con los estándares de calidad y las condiciones técnicas establecidas. En ese momento, la programación prevista (definida el día anterior) se estaba ejecutando con normalidad, como reflejan claramente las gráficas. Por tanto, desde esta perspectiva, lo ocurrido no tiene una explicación lógica aparente.

En un primer momento Pedro Sánchez hablaba de la desaparición de 15 gigavatios (GW), ¿fue eso lo que ocurrió?

No, las grandes variaciones se producen cuando el sistema comienza a desconectarse. Y no es que se desconecte únicamente la fotovoltaica, como podría parecer al ver cómo cae toda de golpe. No hubo nada anómalo en ese comportamiento. Lo que sucede es que se produce una incidencia y, por algún motivo, el sistema interpreta que es lo suficientemente grave como para activar una desconexión en cascada. En apenas 10 minutos, se termina desconectando prácticamente toda la potencia instalada.

Se ha hablado mucho de la hipótesis de un ciberataque y el Gobierno no la descarta. ¿Es plausible esta teoría? ¿Puede haber habido un ciberataque a plantas concretas?

Vivimos en una sociedad franqueable. Ha habido ciberataques con éxito incluso al Pentágono. Si el Pentágono es hackeable, cualquier sistema lo es. En teoría, no podemos rechazar la hipótesis del hackeo. No obstante, por la información que se nos ha transmitido, aparentemente no habría sido un ciberataque.

¿En España hay algún precedente de ciberataques a plantas fotovoltaicas?

No, no tenemos ningún precedente.

"Si el Pentágono es 'hackeable', cualquier sistema lo es. No podemos rechazar la hipótesis, pero aparentemente no habría sido un ciberataque"

Con las informaciones y señalamientos que estamos viendo, ¿el sector se siente atacado?

El Gobierno ha dejado claro que el problema no se debe a las energías renovables. Sin embargo, estamos viendo en algunos medios opiniones sin base técnica que responsabilizan a la apuesta por las renovables, y en particular a la fotovoltaica.

Consideramos estas afirmaciones injustas, inapropiadas y un grave error. La energía fotovoltaica es precisamente la que está permitiendo que nuestro país tenga algunos de los precios de electricidad más bajos de Europa. Gracias a ella, por primera vez en nuestra historia, España registra una inflación más baja que la del norte de Europa, en parte debido a esos precios eléctricos más competitivos.

En este momento, hay 119 gigavatios en proyectos industriales y centros de datos interesados en establecerse en España, atraídos por ese coste reducido de la energía. Todas esas oportunidades de empleo y crecimiento económico son posibles gracias a la fotovoltaica.

Si existe algún problema, lo que corresponde es encontrar una solución. Pero no podemos frenar aquello que está impulsando nuestra riqueza y abriendo perspectivas de crecimiento económico muy relevantes. Hacerlo sería como dispararnos en el pie.

"Hay 119 GW en proyectos industriales y centros de datos interesados en establecerse en España, atraídos por los precios de la luz que tenemos gracias a la fotovoltaica. No podemos frenar aquello que está impulsando nuestra riqueza"

Las primeras investigaciones de Red Eléctrica parecen apuntar a productores privados como responsables. De hecho Iberdrola hizo el martes un comunicado defendiendo la operativa de sus plantas el día del apagón.

Si alguien ha hecho algo inadecuado, nos parece bien que se le sancione. Pero antes hay que determinar si realmente ha habido alguna actuación incorrecta, ya sea por parte de un agente privado o público. Para eso existen la regulación y el sistema jurídico. Por ahora, nosotros no tenemos conocimiento de que nadie haya incurrido en una falta.

Tenemos nuestra perplejidad por lo que ha pasado. No le encontramos de momento mucha explicación lógica. Estamos a la espera de que los técnicos hagan su trabajo y definan qué es lo que ha pasado, luego será el momento de tomar las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse.

En semanas previas ya se habían notificado sobretensiones en la red en momentos de alta penetración renovable.

Hemos vivido numerosos episodios de elevada presencia de renovables en el sistema sin que se produjeran incidencias. El lunes pasado, de hecho, no fue el día con mayor penetración renovable. Durante el verano, en febrero o incluso el domingo anterior, los niveles fueron más altos y no hubo problemas.

Algunos señalan el carácter asíncrono de la energía fotovoltaica como la causa que propició un sistema inestable y susceptible a caídas. ¿Esto ha sido un problema real?

La asincronía es una característica de la tecnología fotovoltaica, al igual que su dependencia de la disponibilidad de sol. Esto es bien conocido y, por ello, existen medidas técnicas específicas para garantizar que no represente un problema para la generación de energía.

El caso de España no es un fenómeno aislado. De hecho, en 2024, la fotovoltaica fue la fuente de energía en la que más se invirtió en el mundo, superando con creces a cualquier otra tecnología. La inversión en fotovoltaica fue tres veces mayor que en la eólica, y varias veces más que en tecnologías convencionales.

"La asincronía es una característica de la fotovoltaica, al igual que su dependencia del sol. Esto es bien conocido y existen medidas técnicas específicas para garantizar que no sea un problema"

Si seguimos apostando por esta tecnología es porque ofrece una rentabilidad económica muy atractiva. Existen muchas regiones del mundo donde las energías renovables ya son mayoritarias, o incluso constituyen el 100% de la generación, y no necesariamente surgen estos problemas. Por eso, insisto en que debemos ser cautos y esperar a conocer con exactitud la causa del problema, para poder tomar las medidas adecuadas en función de lo que se determine.

Entiendo la impaciencia de la gente por conocer lo sucedido, pero es importante tener en cuenta que identificar la causa puede llevar tiempo, ya que estamos hablando de eventos que podrían haberse producido en microsegundos. Hasta que se conozca lo sucedido, todo lo que estamos viendo son opiniones oportunistas e interesadas o charlas de bar. Ojalá lo sepamos cuanto antes para, entonces, tener un debate adecuado con la información correcta.

Del mismo modo, se ha hablado de la falta generación síncrona que había en ese momento. Tres reactores nucleares estaban sin actividad y varias centrales hidroeléctricas estarían en paradas por mantenimiento. ¿Podría haber sido esto un problema?

Como te digo, ha habido momentos en los que ha habido más renovables. Ahora mismo es difícil discernir entre lo que es cierto y lo que es un bulo, pero parece que tres de las cinco centrales hidroeléctricas previstas para este tipo de situaciones estaban en mantenimiento programado. Sin embargo, no tenemos confirmación de que esta sea una información verídica, por lo que no podemos asegurar nada al respecto.

Nos movemos en este momento en la necesidad de saber, la necesidad de informar y la realidad de lo que tenemos. A mí me gusta opinar solo sobre lo que sabemos con certeza, y en este caso, lo único claro es que ha habido una interrupción, y poco más. No necesariamente esa ha sido la causa del problema. Hay intereses oportunistas para impulsar este tipo de plateamientos, pero no tienen ningún fundamento hasta que no sepamos la realidad.

"Hasta que se conozca lo sucedido, todo lo que estamos viendo son opiniones oportunistas o charlas de bar"

¿Y es posible que la caída se deba a un fallo en Red Eléctrica?

Mientras no tengamos información fehaciente, dejaré abiertas todas las hipótesis.

¿Os habéis reunido con el Gobierno, Redeia o alguna otra autoridad? ¿Os han pedido información al respecto?

No nos hemos reunido con ellos. La información la tiene Redeia, que es la que tiene todos los datos.

España goza de prestigio internacional en el campo de las renovables, ¿las opiniones negativas que estamos viendo contra la fotovoltaica pueden afectar al prestigio del país?

Por supuesto. Este evento ha tenido una gran repercusión fuera de España; no es algo trivial que toda la península ibérica se haya quedado sin energía eléctrica. Nos preocupa que la desinformación y los bulos que están circulando al respecto puedan causar un daño reputacional.

Estamos en contacto con numerosas organizaciones internacionales. De hecho, nuestro comunicado del martes ha sido respaldado por la Asociación Europea SolarPower Europe y el Consejo Global de Energía Solar (Global Solar Council), lo que demuestra el apoyo que tenemos a nivel internacional. Como te mencionaba, sería un grave error para nuestro país, que podría ser uno de los más beneficiados por la energía solar, tomar decisiones equivocadas o transmitir una imagen errónea de lo que esta tecnología realmente nos aporta.