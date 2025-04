La eólica europea llama a la acción para impulsar la independencia energética y la competitividad de Europa

La industria eólica se reúne en Copenhague (Dinamarca) mientras Europa se enfrenta a retos de competitividad y seguridad sin precedentes. Como fuente de energía autóctona y asequible, la energía eólica ocupa una posición privilegiada para contribuir a fortalecer la seguridad energética y la competitividad de Europa. Sin embargo, su desarrollo es demasiado lento actualmente.

De ahí que su patronal WindEurope haya lanzado la "Llamada a la Acción de Copenhague" de la industria eólica, un manifiestoque destaca tres pasos para impulsar la independencia energética y la competitividad de Europa.

En un contexto de inseguridad económica sin precedentes, el nuevo Pacto Industrial Limpio (Clean Industrial Deal) de la UE sitúa la electrificación y la aceleración del desarrollo de las energías renovables en el centro de la estrategia industrial europea.

La energía eólica representa el 20% de la electricidad que Europa consume actualmente. La UE aspira a que sea el 35% para 2030 y más de la mitad para 2050.

Y las industrias con un alto consumo energético quieren más energía eólica. Es más económica que las alternativas fósiles, incluso considerando los costes de la red y del sistema. La energía eólica ayuda a las empresas europeas a electrificarse y reducir sus costes energéticos. Al ser una fuente de energía completamente local, refuerza la seguridad energética y elimina la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles importados.

La cadena de suministro de energía eólica europea está creciendo para satisfacer el aumento de los volúmenes de energía eólica que Europa necesita.

Actualmente, Europa está invirtiendo más de 11.000 millones de euros en nuevas fábricas para cumplir los objetivos del Pacto Industrial Limpio. Sin embargo, Europa no está construyendo suficientes parques eólicos nuevos para respaldar sus objetivos de competitividad y seguridad energética.

Las principales razones son la falta de permisos, la lentitud en la construcción de la red, un diseño deficiente de las subastas y una electrificación insuficiente. La electricidad sigue representando solo el 23% del consumo energético en Europa. China ha superado esa cifra y está impulsando la electrificación.

La industria eólica europea insta a los gobiernos a adoptar tres medidas sencillas para impulsar la seguridad energética y la competitividad de Europa, junto con la aplicación plena e inmediata del Pacto Industrial Limpio de la UE:

- Aplicar las nuevas normas de permisos de la UE. Funcionan de maravilla. Alemania permite ahora siete veces más energía eólica terrestre que hace cinco años. Y eliminar los proyectos zombi de las colas de conexión a la red: están saturando el sistema, dice el manifiesto.

- Eliminar las barreras a la electrificación. Permitir que la industria obtenga ayudas estatales para electrificarse con PPAs renovables, que no se limiten a la energía in situ. Eliminar los impuestos y cargos no energéticos de las facturas de electricidad para que las renovables se conviertan en una opción obvia para los consumidores.

- Reducir el riesgo de las inversiones en energía eólica con una cartera estable de subastas de Contratos por Diferencia (CfD) bilaterales. Los CFD mejoran los costes de capital y la visibilidad de los ingresos, y son una buena inversión para los gobiernos.

Henrik Andersen, presidente de WindEurope, ha dicho que "Europa se encuentra en un momento de transición. Para asegurar la influencia europea en la economía global, necesitamos una energía más segura, asequible y sostenible".

"La energía eólica ya impulsa el crecimiento industrial y la independencia energética en toda Europa; solo necesitamos ampliarla. Esto exige aumentar la demanda viable de energía eólica y fortalecer el entorno de mercado de la energía eólica. WindEurope Copenhague será una oportunidad crucial para que los gobiernos y la industria europeos acuerden cómo podemos lograrlo juntos".