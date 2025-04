Las energéticas confían en una señal del Gobierno y de la Junta de Extremadura para sentarse a negociar el futuro de Almaraz

No todo está dicho sobre el futuro de las centrales nucleares en España. Hay unanimidad en el sector energético español en que se debería plantear alargar el plazo de su vida útil y una percepción social cada vez más favorable a mantener esta energía en el mix eléctrico.

Sin embargo, ahora le toca el turno de mover ficha al Gobierno y también en el caso de la primera central en cerrar, Almaraz, en Cáceres, a la Junta de Extremadura. "Las empresas propietarias esperan a que haya una señal de la Administración para sentarse a negociar y ver qué hacen con las nucleares porque están en tiempo de descuento", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

"La subida de un 30% de la 'tasa Enresa', el cargo que se aplica a la producción nuclear para financiar la gestión de los residuos, ha generado mucha desconfianza. No solo se aprobó años después del pacto de cierre de 2019, sino que se hizo con la oposición de las eléctricas, ¿y si hay nuevas decisiones arbitrarias?", añaden.

A finales de diciembre de 2023, el Gobierno aprobó el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, donde se recalculó el coste que suponía gestionar el combustible nuclear gastado de las centrales y el desmantelamiento de las centrales.

Sin un Almacén Temporal Centralizado (ATC) y con la obligación de instalar almacenes temporales individualizados (ATI) en cada planta, las eléctricas deben pagar 10,36 euros/MWh.

Una de las opciones que se podrían barajar es alargar la vida útil de la central de Almaraz dos o tres años más, desde 2027 hasta 2030. "No se necesitaría contar con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), porque en 2020 ya se le concedió para diez años, y la 'tasa Enresa' se reduciría al pagarse en más años", explican.

Sin embargo, los cálculos arrojan que eso supondría una rebaja casi inapreciable. "Incluso así siguen sin salir los números porque la presión fiscal estatal y autonómica está ahogando la rentabilidad de las centrales".

Bajada de impuestos

La fiscalidad que soporta el parque nuclear se ha incrementado más de un 70% en los últimos 5 años. Además de la 'tasa Enresa', asumen una carga fiscal que alcanza los 25 euros/MWh, lo que representa entre un 35% y un 40% de su facturación anual, señala un informe de PwC.

"Si la Junta de Extremadura quiere que se continúe con Almaraz, ¿por qué no da una señal y baja su ecotasa, que supone unos 5 euros el megavatio hora?", se preguntan.

Pero no parece que vayan a mover ficha en Extremadura. Hace sólo dos días, su consejero de Presidencia, Abel Bautista, afirmaba que "es un debate inexistente, envenenado e injusto", puesto que "la última subida de la tasa en Enresa que se produjo por parte del Gobierno de España es superior a todo lo que cobra la comunidad autónoma de Extremadura en concepto de ecotasa".

Por tanto, "la continuidad o no de Almaraz, la solicitud o no de la prórroga, no depende en modo alguno de la ecotasa de Extremadura".

Sin negociaciones

Hasta la fecha, según ha podido confirmar este diario de fuentes cercanas a las propietarias de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) es que todavía no se han puesto de acuerdo un plan para que pedir una prorroga la vida útil de la central sea rentable.

"Además, primero Iberdrola -que controla casi el 53%- es la que debe presentar una propuesta en el consejo de administración de la empresa propietaria CNAT (Centrales Nucleares Almaraz-Trillo), donde están representadas también Endesa -con un 36%- y Naturgy -con un 11,3%-".

"Después debe ser aprobado por unanimidad y más tarde, llevar la propuesta al Ministerio para Transición Ecológica. Y nada de todo este proceso se ha hecho todavía", confirman las mismas fuentes.

"Eso sí, hablar se está hablando, pero entre las diferencias sobre cuál debería ser ese plan y la falta de señales del Gobierno, hoy estamos más cerca de cerrar Almaraz que de suspender su cierre", concluyen.